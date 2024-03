Hà Nội sẽ hỗ trợ đầu tư một số dự án tại địa bàn khó cân đối ngân sách

(TBTCO) - Vừa qua, Hải quan Hà Nội đã tham gia một chuyên án lớn do Công an Hải Phòng chủ trì phối hợp với Công an Hà Nội. Theo đó, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không, thu giữ 45.000 viên ma túy tang vật.