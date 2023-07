Kinh tế tăng trưởng thấp, cung tiền tăng chậm làm giảm lạm phát

(TBTCO) - Sáng 4/7, Viện Kinh tế tài chính (Học viện Tài chính) phối hợp với Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tổ chức hội thảo diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2023. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tăng trưởng thấp, cung tiền tăng chậm làm lạm phát 6 tháng giảm. Dự báo CPI cả năm chỉ khoảng từ 2,5 - 3,5%.

Giá cả “êm dịu”, CPI 6 tháng tăng thấp

6 tháng đầu năm, diễn biến chỉ số CPI so với tháng trước theo số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, xu hướng tăng giá diễn ra tập trung vào các tháng trong dịp tết. Nhưng sang đến tháng 3/2023, CPI đã quay đầu giảm kéo dài sang hết tháng 4/2023 và đến tháng 5/2023, tháng 6/2023 có xu hướng tăng nhẹ trở lại.

Cục Quản lý giá nhận định, CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,29% so với bình quân cùng kỳ năm 2022. Đây là mức tăng CPI bình quân 6 tháng so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn các năm 2014, 2017 và 2020, nhưng cao hơn hoặc bằng so với các năm còn lại trong giai đoạn 10 năm 2014-2023. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2023 tăng 4,74% so với bình quân cùng kỳ năm 2022 (cao nhất trong giai đoạn 2014 - 2023).

TS. Phạm Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết, từ đầu năm Bộ Tài chính, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ, đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo các kịch bản điều hành giá. Công tác chỉ đạo, điều hành giá là thường xuyên, liên tục. Về cơ bản, giá cả ổn định, lạm phát đang được kiểm soát, theo đúng kịch bản của Ban Chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ.

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú dùng từ “êm dịu” để chỉ giá cả thị trường 6 tháng đầu năm. Theo vị chuyên gia này, nguyên nhân CPI tăng thấp là do sức mua yếu, trong khi nguồn cung dồi dào. Những bất ổn trong hệ thống phân phối, theo ông Vũ Vinh Phú vẫn là những “căn bệnh cố hữu” của Việt Nam.

Tổ chức lại hệ thống phân phối để hạn chế tăng giá ngầm “Giá xuống thì mừng, nhưng lại là điều đáng lo ngại, đó là cần tổ chức lại hệ thống phân phối, nâng cao tính chia sẻ ở cộng đồng và tăng cường kiểm soát giá thị trường” - chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho hay.

“Nói có sách, mách có chứng” - ông Vũ Vinh Phú thông tin: Giá cam ở Vĩnh Long là 5.000 đồng/kg, nhưng ở Hà Nội vẫn là 25.000 đồng/kg. Giá thịt lợn khi chợ xuống 130.000 đồng/kg thì ở một số siêu thị là hơn 200.000 đồng/kg. Khi sức mua yếu mà giá cả tăng thì càng yếu, thậm chí còn có hiện tượng “tăng giá ngầm”, bằng cách giảm trọng lượng của sản phẩm, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân.

Dự báo CPI cả năm khoảng từ 2,5 - 3,5%

Cục Quản lý giá cho rằng, với tốc độ tăng CPI như 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy, dư địa kiểm soát lạm phát đang tăng dần là điều kiện thuận lợi để thực hiện linh hoạt việc điều chỉnh giá một số mặt hàng nhà nước quản lý theo lộ trình thị trường, sau khi việc thực hiện đã bị trễ trong những năm vừa qua.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá các mặt hàng nhà nước quản lý đến CPI năm 2023 còn phụ thuộc vào thời điểm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh giá các mặt hàng của các bộ, ngành. Ngoài ra, việc lạm phát cơ bản đang ở mức cao hơn nhiều so với lạm phát chung cho thấy những rủi ro lạm phát cao có tính dài hạn.

Theo dự báo của PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, trong 6 tháng cuối năm 2023 nếu giá dầu và nguồn cung nguyên vật liệu tăng cao, lạm phát của các nền kinh tế lớn vẫn ở mức cao, kinh tế thế giới phục hồi chậm; các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng được cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng ở mức 6,3% - 7,0% thì khả năng lạm phát cả năm sẽ trong khoảng 3,3% - 3,5%.

TS. Nguyễn Ngọc Tuyến lại cho rằng, khả năng CPI bình quân cả năm 2023 sẽ biến động ở mức khoảng 2,5 - 3%. Vị chuyên gia này phân tích, CPI các tháng so tháng trước của 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022 thì tương đồng về xu thế và không có đột biến lớn. Những tháng đầu năm, CPI tăng do dịp tết truyền thống làm tăng chi tiêu của xã hội. Sau đó, giá tiêu dùng giảm dần cho tới tháng 4 và tăng trở lại vào các tháng 5 và 6. Song về mức độ biến động tăng thì chỉ số giá các tháng năm 2023 lại thấp hơn khá nhiều so năm 2022.

Có ý kiến cho rằng, để kiểm soát lạm phát, các mặt hàng là đầu vào của xã hội như xăng dầu, than, điện... cần quản lý một cách chặt chẽ tránh những điều hành đột biến không có lợi cho thị trường và giá cả chung.

Theo Cục Quản lý giá, thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp về quản lý, điều hành giá theo nguyên tắc thận trọng, linh hoạt. Trong điều kiện nếu dư địa lạm phát tương đối rộng để các cơ quan nhà nước điều chỉnh giá các mặt hàng nhà nước quản lý, với mục tiêu lạm phát năm 2023 được Quốc hội phê duyệt ở mức 4,5%, Bộ Tài chính cho rằng, các bộ, ngành cần tận dụng thời điểm để chủ động sớm các phương án điều chỉnh giá các mặt hàng này.

Việc điều hành tránh dồn vào các tháng cuối năm, hoặc dồn vào cùng một thời điểm để hạn chế tác động cộng hưởng; đồng thời giảm bớt áp lực cho công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát các năm tiếp theo.