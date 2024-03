Lượng tín phiếu phát hành giảm, tín dụng nhích tăng

Chỉ số giá Đô la Mỹ Giá Đô la Mỹ tháng 3/2024 tăng 0,88% so với tháng trước; tăng 1,81% so với tháng 12/2023; tăng 4,32% so với cùng kỳ năm trước; bình quân quý I/2024 tăng 3,97%.