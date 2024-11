Mức tăng thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên 15% là tích cực, phù hợp

Cơ cấu chi tiêu năm 2025 tích cực hơn Ông Nguyễn Minh Tân - Phó Vụ trưởng Vụ NSNN (Bộ Tài chính) cho biết, theo dự báo, kinh tế thế giới năm 2025 duy trì xu hướng phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi ngắn hạn không đồng đều. Tình hình chính trị của nhiều nước lớn xuất hiện những diễn biến mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro thay đổi chính sách. Các xung đột, điểm nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt; những rủi ro do căng thẳng thương mại giữa các nước lớn, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng... Trong nước, kinh tế được dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2024 và xu hướng tăng trong dài hạn. Tuy nhiên, còn nhiều thách thức từ nội tại nền kinh tế; các vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống… Chính phủ dự kiến chỉ tiêu kinh tế vĩ mô 2025: Tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5 - 7%; Giá dầu thô 75 - 80 USD/thùng; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 6%. Trên cơ sở đó, dự toán thu cân đối NSNN năm 2025 là 1.966,8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 15,6% so với dự toán năm 2024 và tăng 5% so với ước thực hiện năm 2024. Tỷ lệ huy động vào NSNN vào khoảng 16%, trong đó thu từ thuế, phí khoảng 12,8% GDP. Dự kiến chi NSNN là 2.548,9 tỷ đồng. Trong đó, chi thường xuyên chiếm 61%, chi đầu tư phát triển 31% (tương đương 790,7 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% so với dự toán 2024), chi trả nợ lãi 4,3% (khoảng 110,5 nghìn tỷ đồng, giảm 1% so với dự toán năm 2024) và chi các khoản còn lại là 3,7%. Bội chi NSNN theo dự toán là 471,5 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 3,8% GDP. Theo PGS. TS Vũ Sỹ Cường (Học viện Tài chính), việc thay đổi cơ cấu chi tiêu trong dự toán NSNN 2025 đã theo hướng tích cực hơn, giảm tỷ lệ chi thường xuyên, tăng tỷ lệ chi đầu tư. Tuy nhiên, cần bổ sung đến bối cảnh quốc tế mới khi bầu cử ở Mỹ đã có kết quả. Việc chính quyền Trump thực thi chính sách tăng thuế quan với hàng hóa nhập khẩu như trong cam kết tranh cử sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho Việt Nam, ảnh hưởng tới thu ngân sách từ xuất nhập khẩu.