Ngân hàng thứ hai công bố giảm lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm dịp cuối năm

(TBTCO) - Tiếp tục mang đến những giải pháp góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế, HDBank công bố giảm lãi suất cho hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Theo đó, từ ngày 1/11 đến 31/12/2022, HDBank giảm lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp ở các nhóm ngành nghề khác nhau, với số tiền giảm lãi suất lên tới 120 tỷ đồng.

HDBank là 1 trong nhóm các ngân hàng hàng đầu cam kết giảm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng, nhằm thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

HDBank là ngân hàng thứ hai công bố giảm lãi suất cho vay.

HDBank sẽ giảm lãi suất cho hơn 43.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên cả nước với 55.000 khoản vay, với số tiền lên tới 120 tỷ đồng. Cạnh đó, HDBank miễn, giảm các loại phí kèm theo như phí cam kết rút vốn, phí trả nợ trước hạn cho khách hàng.

Đối với khách hàng cá nhân, HDBank thực hiện giảm lãi suất cho khách hàng vay sản xuất kinh doanh và kinh tế nông nghiệp nông thôn với mức lãi suất giảm: 0,5% - 3,5%/năm. HDBank ước tính, sẽ có 38.000 khách hàng cá nhân trên cả nước với 45.000 khoản vay được giảm lãi suất.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, HDBank giảm lãi suất giảm từ 0,5 - 2,5%/năm với khách hàng thuộc các lĩnh vực: xuất nhập khẩu; tại các khu chế xuất- khu công nghiệp; nông nghiệp; giao thông vận tải; khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; siêu nhỏ; công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, giáo dục - đào tạo; dịch vụ thông tin; lưu trú ăn uống. Theo đó, sẽ có hơn 5.000 khách hàng doanh nghiệp trên cả nước với gần 10.000 khoản vay sẽ được giảm lãi suất.

Như vậy, sẽ có hơn 43.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên cả nước với 55.000 khoản vay sẽ được giảm lãi suất với số tiền lên tới 120 tỷ đồng. Cạnh đó, HDBank miễn, giảm các loại phí kèm theo như phí cam kết rút vốn, phí trả nợ trước hạn cho khách hàng.

Năm 2020 và 2021, HDBank đã tiên phong triển khai các các chương trình miễn giảm lãi suất và phí dịch vụ cho khách hàng ở một số lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 và cả nhóm khách hàng tại khu vực bị phong tỏa, giãn cách kéo dài theo Chỉ thị 16, với tổng dư nợ 42.000 tỷ đồng, tương ứng với số lượng hơn 18.000 khách hàng.

Đợt giảm lãi suất năm 2022 của HDBank là hoạt động ý nghĩa tiếp tục khẳng định nỗ lực của HDBank trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước, góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Mới đây, HD SAISON- công ty tài chính tiêu dùng trực thuộc HDBank cũng đã ký kết cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng dành cho người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy trên cả nước. Theo đó, đã có hơn 1 triệu khách tại 8 tỉnh thành gồm Đồng Nai, Nghệ An, Bình Dương, Long An, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.HCM được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Trong thời gian tới, HD SAISON sẽ triển khai gói vay ưu đãi này đến người lao động các tỉnh, thành khác.

Kết thúc quý III/2022, HDBank ghi nhận toàn bộ các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng cao. An toàn vốn đạt 15,3% thuộc những ngân hàng cao nhất và cao gần gấp hai lần so với yêu cầu tối thiểu 8%; lợi nhuận trước thuế đạt 9 tháng đầu năm đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch năm. Chỉ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,2%, lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) đạt 2,2% và thuộc những ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả. HDBank đã cho thấy năng lực đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững song song với tốc độ tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng./.