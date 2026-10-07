Thuế - Hải quan

Ngành Thuế triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ tạo động lực tăng thu ngân sách

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
12:31 | 07/10/2026
Thực hiện Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội, ngành Thuế đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, tạo động lực tăng thu ngân sách.
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9 tháng, thu ngân sách đạt 86,4% dự toán

Theo báo cáo của Cục Thuế, tháng 9/2026, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 140.800 tỷ đồng, đạt 6,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 79,4% so với cùng kỳ năm 2025 thực hiện.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.937.992 tỷ đồng, đạt 86,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2025 thực hiện.

Ngành Thuế triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ tạo động lực tăng thu ngân sách
Công chức Thuế cơ sở 9 tỉnh Nghệ An hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh về các nghiệp vụ thuế. Ảnh Đức Thanh

Có được kết quả trên, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, cùng với việc triển khai có hiệu quả công tác quản lý nguồn thu, toàn ngành tập trung triển khai quyết liệt Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”; tập trung hoàn thiện quy trình xác minh người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và chuẩn hóa dữ liệu người đại diện, chủ sở hữu của người nộp thuế ở trạng thái 06.

Đồng thời, tăng cường quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ và phòng, chống gian lận về thuế, hóa đơn; tổ chức tập huấn, triển khai chức năng ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với người nộp thuế có rủi ro cao; ban hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong phòng, chống gian lận, mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn điện tử; tổ chức hội nghị chuyên đề về phòng, chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép.

Ngành Thuế còn tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng; tổ chức đối thoại với các hiệp hội, doanh nghiệp và hội nghị chuyên đề để rà soát, giải quyết các hồ sơ, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cục Thuế cho biết, tổng số thuế thuộc diện được miễn, giảm, gia hạn ước khoảng 181.481 tỷ đồng. Trong đó, số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ước khoảng 60.000 tỷ đồng; số tiền thuế được giảm ước khoảng 121.481 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật thuế, trong đó tập trung vào thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các nội dung liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu.

Công tác hợp tác quốc tế cũng được chú trọng. Trong tháng 9/2026, ngành Thuế đã đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về thuế, tập trung vào Khuôn khổ báo cáo tài sản mã hóa, trao đổi thông tin và bảo mật dữ liệu theo yêu cầu của Diễn đàn Toàn cầu, chủ sở hữu thực hưởng, Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA), điều ước quốc tế về thuế và tham gia các hoạt động hợp tác thuế khu vực.

Đặc biệt, ngành Thuế đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành; hoàn thiện giải pháp xác định và bù trừ nghĩa vụ thuế theo thời gian thực, chính thức triển khai Hệ thống nhập liệu Bộ chỉ tiêu đánh giá định lượng kết quả công tác quản lý thuế.

Kết quả đạt được còn đến từ việc tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, tài sản và an toàn thông tin; đẩy mạnh truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật thuế, đối thoại và hỗ trợ người nộp thuế, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Phấn đấu thu vượt 10% so với năm 2025

Ngành Thuế đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025 theo Nghị quyết số 245/2025/QH15.

Theo đó, toàn ngành tập trung rà soát toàn bộ khoản tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 245/2026/NĐ-CP để thu kịp thời ngay khi hết thời hạn gia hạn; tăng cường khai thác nguồn thu từ đất đai, bất động sản; hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 107/2023/QH15 và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 236/2025/NĐ-CP, trình Chính phủ trong tháng 10/2026; phối hợp hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16 và triển khai ngay khi được ban hành.

Đồng thời, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 262/NQ-CP; áp dụng phân luồng rủi ro, hoàn thuế tự động trên cơ sở dữ liệu; tăng cường phòng, chống gian lận, mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn điện tử.

Theo kế hoạch, ngành Thuế sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế, hải quan năm 2026.

Công tác thu hồi nợ đọng, nhất là nợ nghĩa vụ tài chính về đất sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Cùng với đó, ngành Thuế tiếp tục triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế, xử lý dứt điểm các hồ sơ đủ điều kiện; chuyển kết quả chiến dịch thành cơ chế quản lý thường xuyên, cảnh báo sớm người nộp thuế có dấu hiệu ngừng hoạt động, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngoài ra, triển khai giải pháp cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh; tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý thuế dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro; hoàn thiện giải pháp xác định và bù trừ nghĩa vụ thuế theo thời gian thực; tiếp tục triển khai Đề án tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin.../.

Văn Tuấn
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