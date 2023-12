Phát triển lành mạnh thị trường bất động sản là chìa khóa hỗ trợ ổn định kinh tế

(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nỗ lực khôi phục niềm tin và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản sẽ là chìa khóa hỗ trợ ổn định kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Bản tin Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 11/2023 được WB công bố ngày 18/12 cho thấy, trong tháng 11, các chỉ số vĩ mô của Việt Nam đều tích cực, dù cho vẫn chưa lấy lại đà tăng trưởng như trước đại dịch.

Thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản là chìa khóa hỗ trợ ổn định kinh tế. Ảnh minh họa

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,7% trong tháng 11, do tăng sản lượng một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực như dệt may (4,4%) và thiết bị điện (7,9%). Tuy nhiên, triển vọng vẫn khá ảm đạm do PMI của Việt Nam vẫn nằm trong vùng suy giảm trong tháng 11 (47,3 - mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023).

Doanh số bán lẻ hàng tháng gần như không thay đổi vào tháng 11. Tăng trưởng doanh số bán lẻ trung bình đạt khoảng 7,5% so với cùng kỳ trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11/2023, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng trước đại dịch là khoảng 12% so với cùng kỳ.

Bất chấp sự sụt giảm nhỏ và có thể chỉ mang tính tạm thời trong xuất khẩu, hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa nói chung trong tháng 11 vẫn ổn định trong bối cảnh nhu cầu bên ngoài phục hồi, tăng lần lượt 6,7% (so cùng kỳ) và 5,1% (so cùng kỳ). Tuy nhiên, xuất khẩu và nhập khẩu lũy kế trong 11 tháng năm 2023 vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2022.

Lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn ổn định ở mức 3,5% (so cùng kỳ) vào tháng 11 năm 2023, so với 3,6% (so cùng kỳ) trong tháng 10, thấp hơn nhiều so với lạm phát mục tiêu 4,5%.

Thu ngân sách Chính phủ 11 tháng đầu năm 2023 giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2022, do các hoạt động kinh tế chững lại. Mặt khác, chi tiêu công lũy kế 11 tháng đã tăng 10,6% (so với cùng kỳ), phản ánh nỗ lực của Chính phủ nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang chậm lại.

Tăng trưởng tín dụng tăng nhẹ trong tháng 11, tăng ở mức 10,3% (so cùng kỳ), so với mức tăng 9,3% (so cùng kỳ) trong tháng 10, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra (14,5%) và mức trước đại dịch (12-15%).

Theo WB, tình hình này là do niềm tin của nhà đầu tư và đầu tư tư nhân tiếp tục còn yếu, một phần liên quan đến sự không chắc chắn về sự phục hồi của nhu cầu bên ngoài cũng như sự trì trệ của thị trường bất động sản.

Khuyến nghị chính sách cho Việt Nam, theo WB, do nền kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với những khó khăn, các cơ quan chức năng có thể xem xét gia hạn thực hiện chương trình hỗ trợ kinh tế (2022 - 2023) sang năm tới để cho phép các khoản đầu tư theo kế hoạch được thực hiện đầy đủ, hỗ trợ tổng cầu.

WB cũng lưu ý các nhà hoạch định chính sách, trong bối cảnh kinh tế suy thoái, những điểm yếu của khu vực tài chính đòi hỏi phải tiếp tục cảnh giác và theo dõi sát sao để kịp thời ứng phó.

