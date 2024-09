Quần thể đô thị biển Libera Nha Trang có gì hấp dẫn du khách quốc tế?

(TBTCO) - Quần thể đô thị biển 44 ha Libera Nha Trang (Khánh Hòa) được kỳ vọng trở thành điểm đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại thành phố biển.

Vị trí “độc nhất vô nhị” của quần thể đô thị biển Libera Nha Trang, lưng tựa núi - mặt hướng biển.

Vị trí “độc nhất vô nhị"

Chỉ cách trung tâm Trần Phú 10 phút di chuyển, Libera Nha Trang đủ gần để hòa mình vào dòng chảy du lịch văn hóa bản địa, đủ xa để mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Đặc biệt, vị trí này đủ hiếm để trở thành duy nhất khi sở hữu tới 2 km đường bờ biển cùng 3 bãi tắm riêng ngay nội đô TP. Nha Trang. Còn gì tuyệt vời hơn khi thỏa sức đắm mình trong làn nước trong xanh, hít căng lồng ngực bầu không khí của vùng đất 300 ngày nắng đẹp và trong lành nhất Việt Nam?

Song song với đó, với vị thế lưng tựa núi - mặt hướng biển xanh, mỗi ngày chủ nhân căn hộ biển Libera Nha Trang đều được tận hưởng loạt tầm “view triệu đô.

Đó có thể là khung cảnh bình minh tuyệt đẹp của vịnh Nha Trang thiên đường - 1 trong 10 vịnh biển đẹp nhất hành tinh; ngắm hoàng hôn trên núi Cô Tiên hùng vĩ, chứng nhân lịch sử phát triển của Nha Trang suốt 100 năm qua; hay tầm nhìn trung tâm mới sôi động, rực rỡ sắc màu mỗi khi đêm về, để kỳ nghỉ của chủ nhân và gia đình tại Libera Nha Trang đều trở nên thú vị và khác biệt.

Hệ tiện ích độc đáo, đang đi vào vận hành

Nắm trong tay tấm thẻ định danh cư dân của thành phố tự do - Librea Nha Trang xinh đẹp, chủ nhân còn được trải nghiệm hệ tiện ích độc đáo, đã đi vào vận hành và là điểm đến hấp dẫn mới tại thành phố biển.

Nếu yêu thích các trải nghiệm khám phá văn hóa - nghệ thuật bản địa thì Nhà hát Đó, với Rối Mơ - Top 1 “show” nghệ thuật phải xem khi đến Nha Trang do Trip Advisor bình chọn là một lựa chọn không thể chối từ. Trong khi đó, những ai đam mê tìm hiểu về “thế giới” đại dương diệu kỳ có thể chọn cho mình hành trình khám phá 121 loài san hô quý, 81 loài thực vật biển ngay nội đô Nha Trang tại Công viên san hô Vạn San Đảo - công viên san hô nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam, do chủ đầu tư KDI Holdings đồng hành với Viện Hải dương học & Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo tồn, ươm giống từng rạn san hô. Trung tâm thể thao biển với nhiều bộ môn thể thao dưới nước như lặn biển, dù lượn, moto nước, chèo sup,..

Ghi nhận thực tế, mỗi dịp cuối tuần Libera Nha Trang thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan và trải nghiệm. Dự kiến khi các tòa căn hộ biển đi vào vận hành, Libera Nha Trang sẽ là điểm đến sầm uất bậc nhất Nha Trang.

Nội thất sang - xịn như khách sạn 5 sao

Tại Libera Nha Trang, mỗi trải nghiệm đều được chăm chút tỉ mỉ. Vì vậy, bên cạnh không gian nghỉ dưỡng và hệ tiện ích chuẩn chỉnh, chủ đầu tư còn chú trọng đến “bộ sưu tập” nội thất xịn như khách sạn 5 sao. Sở hữu không gian mở kết hợp cùng sắc màu tối giản, hài hòa giữa những chi tiết hiện đại và cổ điển mang tinh thần Mid-Century, căn hộ biển Libera Nha Trang chiều chuộng những tâm hồn phóng khoáng, tự do, để mọi khoảnh khắc đều trở nên đáng giá.

Theo các chuyên gia, với loạt đầu tư khủng cùng tâm huyết của chủ đầu tư, không khó hiểu khi Libera Nha Trang được đánh giá là một trong những kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn hiếm có hiện nay, nhất là khi du lịch nghỉ dưỡng Nha Trang đang đón đầu những vận hội mới: Khánh Hòa sẵn sang hành trình lên thành phố trực thuộc trung ương vào 2030. Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang đã thông xe, rút ngắn thời gian di chuyển còn hơn 4 tiếng. Nha Trang trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn trong nước và quốc tế./.