Quảng Ngãi kỳ vọng tăng thu xuất nhập khẩu từ các dự án lớn

(TBTCO) - Năm 2024, Cục Hải quan Quảng Ngãi được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) 7.780 tỷ đồng. Với đặc thù quản lý trên địa bàn, đơn vị kỳ vọng nguồn thu NSNN từ những dự án đầu tư lớn

Công chức hải quan Quảng Ngãi kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh minh họa

Nhiều yếu tố làm tăng thu

Theo thống kê, tính đến 15/2/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm thủ tục tại Cục Hải quan Quảng Ngãi đạt trên 1,2 tỷ USD. Thương mại qua địa bàn tích cực đã giúp số thu nộp ngân sách nhà nước của đơn vị đạt gần 2.000 tỷ đồng.

Theo Hải quan Quảng Ngãi, nguyên nhân số thu đạt cao do một số nhóm mặt hàng có thuế cũng có kim ngạch nhập khẩu tăng trưởng tốt là quặng sắt, than các loại tăng hơn 836%; số thuế phải thu tăng 450,18%; nhóm hàng thép, các sản phẩm bằng thép tăng 1.083,27%, số thuế phải thu đối với nhóm hàng này tăng 55,44%; nhóm hàng máy móc thiết bị, hàng hóa khác tăng 295,48% so với cùng kỳ năm trước, số thuế phải thu đối với nhóm hàng này tăng 1.268,15% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của 2 doanh nghiệp có số thu lớn là Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất khởi sắc đã tác động không nhỏ đến nguồn thu của đơn vị.

Chỉ tính riêng trong tháng đầu năm 2024, số thu của Cục đạt 1.361 tỷ đồng, tăng trên 116% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất nộp 961 tỷ đồng, chiếm 70,62%: Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn nộp 284 tỷ đồng, chiếm 20,88%; thu từ xuất khẩu dăm gỗ và thu khác đạt 115 tỷ đồng, chiếm 8,5%.

Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Văn Cường - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ngãi, trong tháng 3 và tháng 4 tới đây, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ nhà máy nên việc nhập khẩu hàng hóa sẽ giảm đáng kể. Bên cạnh đó, dầu thô, nguyên liệu là phế liệu, quặng, than... là những mặt hàng chiếm số thu chủ yếu tại đơn vị, nhưng lại chịu sự tác động rất lớn từ các yếu tố như tỷ giá, nguồn cung, chiến tranh thương mại giữa các nước...

Đối với Công ty thép Hòa Phát, thép lượng tồn kho còn lớn nên có khả năng doanh nghiệp sẽ nhập khẩu giảm hơn so với kế hoạch.

Nắm chắc nguồn thu

Với đặc thù địa bàn quản lý nhiều doanh nghiệp chế xuất và một số dự án đầu tư lớn của tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại đối với loại hình đặc thù của các doanh nghiệp chế xuất.

Đồng thời, để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án, Cục Hải quan Quảng Ngãi luôn quan tâm trong việc hỗ trợ thủ tục hải quan thông qua công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại. Đồng thời, đơn vị sẽ chủ động đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế…

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Quảng Ngãi cũng thường xuyên rà soát, nắm chắc các nguồn thu, theo dõi sát tình hình thu, phân tích báo cáo kịp thời các yếu tố tác động đến số thu…, từ đó đề ra các giải pháp tăng thu.

Đồng thời chú trọng công tác kiểm tra trị giá tính thuế đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn, có nguy cơ gian lận thương mại cao; thực hiện tham vấn, kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp nghi vấn trị giá khai báo so với cơ sở dữ liệu về trị giá hải quan, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp…/.