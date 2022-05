(TBTCO) - Trong chưa đến nửa năm, đã diễn ra 2 hội nghị tôn vinh ngành Công an và ở cả 2 hội nghị đều có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên chất vấn các thành viên Chính phủ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 3, Bộ trưởng Công an Tô Lâm được mời ngồi hàng ghế đầu trong Hội trường Diên hồng…

Một thái độ rõ ràng

Quốc hội đã thể hiện một thái độ rất rõ ràng trong trân trọng những nỗ lực của toàn ngành Công an. Tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” ngày 6/5/2022, Chủ tịch Quốc hội nhận xét Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế, pháp luật bảo vệ vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, ngày 6/5/2022.

Người đứng đầu Quốc hội bày tỏ “tôi rất ấn tượng khi đọc những con số như: Bộ tập hợp được hơn 80.000 ý kiến góp ý của nhân dân, trong đó 80% ý kiến ghi nhận, đánh giá cao lực lượng công an nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân... Trong hơn 50.000 bản góp ý tại các hòm thư, có 90% các ý kiến khen ngợi, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; trong hơn 50.000 phiếu khảo sát sự hài lòng của nhân dân thì có 95% số phiếu ghi nhận hài lòng...”

Nhắc đến ngành Công an “xứng danh là “thanh bảo kiếm của Đảng”, “lá chắn thép” vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm”, Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Bộ Công an đã khởi tố, điều tra các vụ án lớn, được dư luận đồng tình ủng hộ, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác này.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chiều 6/5.

“Điển hình là việc phát hiện, xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực ngân hàng, y tế, giáo dục, đất đai, cổ phần hóa, khoáng sản, xăng dầu... trong thời gian qua”- Chủ tịch Quốc hội nêu: “qua đấu tranh với các vụ án kinh tế, tham nhũng, đã thu hồi cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng; kiến nghị khắc phục nhiều sơ hở, thiếu sót trong chính sách, pháp luật”.

Cả tấm lòng nhân ái

Một điều nữa đặc biệt ghi nhận ở lực lượng công an, theo Chủ tịch Quốc hội là “chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái”, phát huy vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trong phòng, chống dịch Covid-19 bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, hướng dẫn, bảo vệ an ninh, trật tự cho nhân dân trong vùng dịch, trong các khu cách ly, tham gia vận chuyển hàng hóa…

Kịp thời tiếp “lửa” Thái độ rất rõ ràng của Quốc hội với ngành Công an thực sự là nguồn sức mạnh lớn, kịp thời tiếp thêm khí thế hừng hực của ngành trong truy quyét tội phạm. Sở dĩ là kịp thời, bởi khi Bộ Công an tung ra hàng loạt “mẻ lưới” khủng trong thời gian qua, đặc biệt là mở các cuộc tấn công tội phạm lĩnh vực chứng khoán, đã có một số ý kiến đầy quan ngại rằng nỗ lực kiểm soát, hạn chế các yếu tố tiêu cực, rủi ro trên thị trường chứng khoán là cần thiết song không vì thế mà “hình sự hóa”, bóp nghẹt sự phát triển năng động của thị trường, dẫn đến hiệu ứng tiêu cực, dây chuyền do các nhà phát hành, nhà đầu tư lo ngại, hoảng sợ vì sự siết chặt kỷ luật thị trường và phát lộ các sai phạm kinh doanh khác.

Vào tháng 12 năm ngoái, tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt ''Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội'', Chủ tịch Quốc hội đề cập đến hàng trăm báo cáo, tài liệu quan trọng của Bộ Công nhận định tình hình dịch, cập nhật mô hình, kinh nghiệm phòng, chống dịch của các nước và những đề xuất các giải pháp ứng phó, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, trong đó có nhiều nội dung quan trọng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, các bộ, ngành, cơ quan chức năng tiếp thu trong việc đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp phòng, chống dịch và duy trì phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông còn nhắc lại thời điểm ngay từ ngày xuất hiện những ca lây nhiễm đầu tiên tại Việt Nam, Bộ Công an lập tức kiện toàn Ban Chỉ đạo của Bộ về phòng, chống dịch và tổ chức họp ngay trong kỳ nghỉ lễ để nhận định tình hình và thống nhất triển khai những giải pháp cấp bách để phòng, chống dịch.

Chắc chắn “lá chắn thép” không phụ tình cảm của Quốc hội. Bởi như theo mô tả của Chủ tịch Quốc hội và như thực tế người dân đã thường được chứng kiến: “nhiều cán bộ chiến sĩ đã không ngại hiểm nguy lao vào đám cháy hay lao mình xuống dòng nước xiết, dầm mình trong lũ dữ để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; chăm sóc người bị nạn, thăm hỏi tặng quà cho người dân gặp khó khăn, Nhân dân vùng lũ, người lang thang cơ nhỡ, giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa… thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”.