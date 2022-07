SCB nhận danh hiệu Top 3 “Nhà tạo lập thị trường giao dịch repo nhiều nhất năm 2021”

(TBTCO) - Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa được vinh danh là “Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều thứ ba năm 2021” do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) trao tặng.

Năm nay, Lễ vinh danh các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ xuất sắc – “VBMA Best Bond, FX Swap Awards 2021” diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thường niên VBMA 2022 được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 24/6/2022.

Sự kiện năm nay có sự quan tâm và tham gia đông đảo của hàng trăm định chế tài chính trong và ngoài nước như ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư,…

Đây là giải thưởng danh giá hàng năm ghi nhận đóng góp của nhà tạo lập thị trường trái phiếu chính phủ trong nỗ lực xây dựng đường cong lãi suất ngắn hạn cho thị trường, thúc đẩy thanh khoản và sự phát triển của thị trường công cụ nợ Chính phủ.

Đại diện SCB, Chị Huỳnh Kim Phụng - Giám đốc Kinh doanh trái phiếu chính phủ nhận giải thưởng của VBMA (Vị trí thứ 02 từ trái qua)

Nhiều năm qua, SCB luôn nỗ lực đồng hành cùng sự phát triển của thị trường công cụ nợ chính phủ và là thành viên tích cực trong danh sách các nhà tạo lập thị trường của VBMA. Năm 2022, SCB tiếp tục được Bộ Tài chính công nhận là nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ cùng 17 định chế tài chính uy tín khác.

Với giá trị giao dịch Repo trái phiếu chính phủ được VBMA ghi nhận nhiều thứ 3 năm 2021, SCB đã khẳng định được vị thế và uy tín của ngân hàng trong các hoạt động trên thị trường trái phiếu chính phủ, đồng thời thể hiện đóng góp của ngân hàng trong việc thúc đẩy thanh khoản cho thị trường Repo công cụ nợ Chính phủ. Trước đó, SCB cũng đã vinh dự nằm trong danh sách Top 3 “Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt nhất năm 2020”.

Bên cạnh giải thưởng VBMA trao tặng, thời gian vừa qua, SCB tiếp tục được nhiều tổ chức ghi nhận thành quả trong các hoạt động tài chính, sản phẩm dịch vụ như “Leadership in Debit Payment Volume Growth 2021” - Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số chi tiêu thẻ ghi nợ năm 2021 do Tổ chức Thẻ quốc tế Visa công nhận, “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2022” do Vietnam Report bình chọn, “Fast Enterprise Award” (doanh nghiệp tăng trưởng nhanh) do Asia Pacific Enterprise Awards 2021 trao tặng,…

Thời gian tới, trên nền tảng tài chính và nhân sự vững mạnh, SCB sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ các danh mục sản phẩm đa dạng, cải tiến công nghệ và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mở rộng quy mô, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng với định hướng “Ngân hàng bán lẻ - đa năng - hiện đại” hàng đầu Việt Nam./.