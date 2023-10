Sửa luật hướng tới chống xói mòn cơ sở thuế, tăng nguồn thu

GS.TSKH NGUYỄN MẠI - CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP FDI: Tạo môi trường kinh doanh và đầu tư hấp dẫn hơn Trong 10 năm qua, thuế suất trung bình thuế thu nhập doanh nghiệp của khu vực đã giảm từ mức trung bình 25,1% năm 2010 xuống còn 21,7% năm 2020: mức thuế suất trung bình thuế TNDN thực nộp giảm 9,4 điểm phần trăm; ASEAN trở thành một trong những khu vực có mức thuế TNDN thực nộp sau ưu đãi thuế thấp nhất trên thế giới. Nước ta đang được các tổ chức quốc tế, nhiều quốc gia, nhà đầu tư đánh giá là có lợi thế to lớn đối với trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất một số mặt hàng công nghệ cao của thế giới. Dự kiến đầu năm 2024, cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu do OECD khởi xướng sẽ được thực thi. Việc Việt Nam áp dụng cơ chế Thuế tối thiểu toàn cầu đáp ứng đòi hỏi chính đáng của các tập đoàn kinh tế lớn đang sản xuất và kinh doanh, cũng như các nhà đầu tư tiềm năng thì sẽ làm cho lợi thế vốn có như: ổn định chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng cao, chuyển sang kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và bền vững, kinh tế số, doanh nghiệp số, chính phủ số của Việt Nam ngày càng được nâng cao, môi trường kinh doanh và đầu tư hấp dẫn hơn. Ông THOMAS MCCLELLAND - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC DELOITTE VIỆT NAM: Sớm đưa ra những cải cách hợp lý và kịp thời Tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu đến Việt Nam đã là rất rõ ràng, thể hiện rõ nhất trong 2 lĩnh vực: thuế và thu hút đầu tư nước ngoài. Về thuế, trong trường hợp Việt Nam không có những hành động ngay hoặc chậm trễ trong việc triển khai thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội giành quyền đánh thuế, vì khi đó các quốc gia đầu tư thuộc khối EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác sẽ thực hiện thu thuế bổ sung theo các nguyên tắc Trụ cột 2. Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể không thu được phần thuế bổ sung, nếu phát sinh của các tập đoàn của Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, thuế tối thiểu toàn cầu cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài của các chính sách ưu đãi thuế hiện tại của Việt Nam cho các tập đoàn đa quốc gia thuộc phạm vi áp dụng. Do đó, Việt Nam cần có những cải cách hợp lý và kịp thời về chính sách ưu đãi thuế, trong trường hợp các đối thủ cạnh tranh là các quốc gia đang thu hút và nhận đầu tư nước ngoài cân nhắc các biện pháp và chính sách ưu đãi đầu tư thuận lợi để thích ứng./. Tuấn Văn (ghi)