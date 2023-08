Tháng đầu quý III/2023: Nhiều dấu hiệu cải thiện trong hoạt động kinh tế

(TBTCO) - Trong khi dòng chảy thương mại toàn cầu vẫn chưa cho thấy sự hồi phục rõ ràng, Việt Nam khởi đầu nửa cuối năm 2023 với nhiều dấu hiệu cải thiện trong hoạt động kinh tế, dù những khó khăn vẫn chưa mờ nhạt.

Đây là đánh giá của Khối Nghiên cứu kinh tế toàn cầu HSBC trong báo cáo cuối tháng 7 có tiêu đề “Dữ liệu Việt Nam tháng 7 - Sự ổn định quý giá”.

Kỳ vọng thương mại sớm phục hồi mạnh mẽ

Theo báo cáo, sau mức tăng trưởng GDP khá khiêm tốn 3,7% trong nửa đầu năm 2023, những dấu hiệu tích cực đang âm thầm xuất hiện. Tuy nhiên, thách thức không hề mờ nhạt, nhưng các chỉ số cho thấy một số dấu hiệu ổn định tích cực.

Bất ngờ lớn nhất xuất hiện ở các lĩnh vực giao thương bên ngoài. Dẫu cho xuất khẩu tiếp tục giảm so với cùng kỳ, nhưng mức giảm chỉ ở mức thấp 3,5%. Mặc dù điều này một phần là do hiệu ứng cơ sở thuận lợi, nhưng xuất khẩu trong tháng 7 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 tháng. Trong khi các mặt hàng xuất khẩu chính, bao gồm dệt may/giày dép và điện thoại, tiếp tục chịu sự sụt giảm ở hai con số, thì các lô hàng máy tính và linh kiện điện tử lại bất ngờ bù đắp phần nào những khó khăn này, tăng vọt 32% so với cùng kỳ.

So với các quốc gia trong khu vực, Việt Nam vẫn là nước nhận FDI lớn thứ hai trong ASEAN tính theo phần trăm GDP, chỉ sau Malaysia. Các gã khổng lồ công nghệ trên thế giới, bao gồm Infineon, LG, Foxconn, tiếp tục công bố kế hoạch mở rộng tại Việt Nam. Tất cả những yếu tố này mang lại hy vọng rằng, lĩnh vực giao thương của Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ một khi chu kỳ thương mại khởi sắc.

“Các dấu hiệu đang cho thấy một sự ổn định quý giá - đặc biệt là từ các hoạt động nhập khẩu liên quan đến máy tính” - báo cáo nêu.

Tuy vậy, điều tương tự không xảy ra đối với chu kỳ điện thoại thông minh, lĩnh vực vốn đang tiếp tục đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng. Mặc dù còn sớm để khẳng định, nhưng các chỉ số PMI tương lai đang cho thấy triển vọng thương mại ngắn hạn của Việt Nam sẽ ổn định hơn - đầu tiên là dừng đà suy giảm, sau đó thương mại sẽ phục hồi rõ ràng hơn.

Một tín hiệu tích cực nữa là cho dù thách thức bên ngoài đang tiếp diễn, triển vọng FDI của Việt Nam vẫn ổn định. Vốn FDI mới đạt 3% GDP trong quý II/2023, ngang bằng với năm 2022. Tốc độ tăng trưởng chậm lại so với mức đỉnh hơn 7% trong năm 2017, nhưng đây là tình hình chung do các điều kiện thắt chặt tiền tệ toàn cầu trong những năm gần đây.

Các ngành dịch vụ là trụ cột hỗ trợ kinh tế

Ngoài thương mại, các dịch vụ trong nước của Việt Nam tiếp tục đóng vai trò là trụ cột hỗ trợ kinh tế. Phần lớn là nhờ sự gia tăng khách du lịch quốc tế, khi du khách từ Trung Quốc đại lục tiếp tục đều đặn đến Việt Nam, lượng du khách đạt khoảng 45% so với năm 2019. Lần đầu tiên sau hơn ba năm, Việt Nam một lần nữa đón hơn một triệu lượt khách trong một tháng.

Lần đầu tiên sau hơn ba năm, Việt Nam đón hơn một triệu lượt khách trong một tháng

Đáng chú ý là tốc độ du khách Trung Quốc quay lại Việt Nam cao nhất, vượt xa Thái Lan, vốn là thị trường ASEAN truyền thống đối với du lịch nước ngoài của Trung Quốc. Điều này có lẽ nhờ vào việc phục hồi ổn định các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện ở mức 53% so với năm 2019, chỉ sau Singapore (75%) và Malaysia (57%). Ngoài ra, với thay đổi gần đây trong chính sách nới lỏng thị thực dự kiến được triển khai từ giữa tháng 8, triển vọng du lịch Việt Nam tiếp tục khả quan.

Mặt khác, lạm phát tiếp tục mang lại nhiều tin tốt. Trong tháng 7, lạm phát toàn phần chỉ tăng 2,1% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với mức trần lạm phát 4,5% của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) do lạm phát năng lượng tiếp tục giảm.

Mặc dù các dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ cho thấy lạm phát có thể sẽ giảm tốc so với lạm phát toàn phần, động lực lạm phát đã trở nên ít đáng ngại hơn đối với NHNN, điều này đảm bảo sẽ có thêm hỗ trợ tiền tệ, báo cáo của HSBC cho biết.

Các chuyên gia HSBC kỳ vọng, NHNN sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm phần trăm, và sẽ là lần cắt giảm lãi suất cuối cùng trong chu kỳ nới lỏng hiện tại. Gần đây, NHNN cũng đã phát đi tín hiệu sẵn sàng thực hiện nhiều biện pháp hơn nếu “điều kiện thị trường cho phép”.

Dù vậy, báo cáo vẫn lưu ý thận trọng với những rủi ro gia tăng lạm phát tiềm ẩn, đặc biệt là do hiện tượng El Niño đang ngày càng nhiều hơn. Thực tế, đà lạm phát lương thực đã tăng mạnh trong hai tháng qua. EVN gần đây đã xin phép Chính phủ để tăng giá điện một lần nữa do khó khăn tài chính.

Nhìn chung, theo Khối Nghiên cứu kinh tế toàn cầu HSBC, dù cho tình hình vẫn chưa khởi sắc hoàn toàn, nhưng tin tích cực là Việt Nam đã khởi động nửa cuối năm 2023 với nhiều dấu hiệu cải thiện trong hoạt động kinh tế./.