Thay đổi danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 9/6/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Trong đó, Nghị định số 32/2023/NĐ-CP đã thay thế Phụ lục II Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép tại Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ bằng Phụ lục Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép kèm theo nghị định này.

Mật mã dân sự góp phần đảm bảo an toàn thông tin khi xây dựng chính phủ điện tử. Ảnh: TL.

Cụ thể, danh mục gồm: Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận in khác của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng (mã HS 84.43); máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác (mã HS 84.71)...

Nghị định nêu rõ, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự đã được cấp cho doanh nghiệp trước ngày Nghị định số 32/2023/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 9/6/2023) thì tiếp tục có giá trị thực hiện thủ tục hải quan theo thời hạn ghi trên giấy phép nếu tên gọi của sản phẩm phù hợp với mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Cơ quan Hải quan căn cứ vào Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự đã được cấp và thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định mã số HS và giải quyết thủ tục thông quan cho doanh nghiệp theo quy định./.