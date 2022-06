Thời điểm định vị lại nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới

Việt Nam phải tìm ra con đường riêng cho mình Đánh giá về động lực tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam từ nay tới cuối năm GS. TS Andreas Stoffers cho rằng: Cho đến đầu năm nay, tình hình kinh tế Việt Nam là khá lạc quan với nhiều tín hiệu tích cực. Việt Nam đã phục hồi tương đối tốt, bất chấp cuộc khủng hoảng Covid-19 toàn cầu trong 2 năm qua. Một yếu tố góp phần quan trọng đó là chính sách sống chung với Covid-19, mở cửa nền kinh tế và đất nước sau chính sách đóng cửa vào mùa hè năm ngoái và các đợt giãn cách xã hội kéo dài. Thật không may, những căng thẳng mới đang xuất hiện. Rõ ràng là nền kinh tế Việt Nam không thể bị tách rời khỏi các sự kiện toàn cầu. Ngoài tình hình Covid, các bất ổn vẫn đang xảy ra ở các nơi trên thế giới như cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine kể từ tháng 2/2022. Trên toàn cầu, chúng ta có thể nhận thấy, nợ đang ngày càng gia tăng ở nhiều nền kinh tế hàng đầu. Xu hướng can thiệp của các chính phủ cũng ngày càng gia tăng, làn sóng phản đối, chỉ trích toàn cầu hóa và tự do kinh tế, cũng như tình trạng thiếu hụt và tăng giá hàng hóa và dịch vụ đang đe dọa tất cả các quốc gia. Hơn nữa, các chuỗi giá trị vẫn bị gián đoạn do Trung Quốc vẫn duy trì chiến lược “zero-covid”. Trong bối cảnh này, Việt Nam phải tìm ra con đường riêng cho mình. Về chính trị, Việt Nam vẫn duy trì tính trung lập. Về kinh tế, đất nước vẫn đang tiếp tục xây dựng trên con đường đã đi, tạo nền tảng kinh tế vững chắc và đó là điều kiện thích hợp để chống chọi với các “cơn bão” này. Trước hết, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện cam kết rõ ràng về thương mại tự do; tiếp đó là duy trì ngân sách công lành mạnh, trong khả năng kiểm soát (tỷ lệ nợ trên GDP là 43,7%); đồng thời, tiếp tục xây dựng môi trường kinh tế thân thiện với nhà đầu tư. Việt Nam đã cho thấy những điểm mạnh của chính sách kinh tế theo định hướng thị trường tự do, mở rộng quan hệ kinh tế theo hướng đa phương, trái ngược với xu hướng chỉ trích toàn cầu hóa và tự do kinh tế ở một số quốc gia khác. Tuy nhiên, những điều kiện tích cực này cần được thực hiện liên tục, tránh gián đoạn. Việt Nam phải đẩy nhanh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở đổi mới sáng tạo và hoàn thiện nền tảng kinh tế số. Chuyển đổi số đối với ngành dịch vụ có thể coi là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mặt khác tạo ra tác động lan tỏa đến tất cả các ngành của nền kinh tế thông qua việc cung cấp đầu vào chất lượng cao và đảm bảo đầu ra cho khu vực nông nghiệp và công nghiệp.