Giá dầu thế giới biến động đẩy áp lực lạm phát gia tăng

Rủi ro lạm phát từ giá dầu Năm 2008, khi giá dầu toàn cầu đạt mức kỷ lục 147 USD/thùng, chỉ số lạm phát trong 8 tháng đầu năm 2008 của Việt Nam đã tăng 21,65% so với 8 tháng đầu năm cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, chủ yếu do giá nhiên liệu và thực phẩm tăng mạnh, cộng với việc từng bước bỏ trợ giá nhiên liệu. Năm 2011, “Mùa xuân Ả Rập” khiến giá dầu tăng lên 120 đô la Mỹ/thùng và lạm phát tại Việt Nam hết tháng 4/2011 tăng lên 17,51% so với tháng 4 cùng kỳ năm trước. Gần đây nhất, đầu năm 2022, giá dầu tiến sát mức 120 USD/thùng vào tháng 3/2022 do xung đột Nga-Ukraine, tỷ lệ lạm phát tháng 3/2022 ở Việt Nam tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước và lạm phát tiếp tục tăng lên 3,37% vào tháng 6/2022 so với cùng kỳ năm trước.