(TBTCO) - Sáng 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra các dự án thành phần Mai Sơn-Quốc lộ 45 và Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1, thăm hỏi, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên dự án, bà con nhân dân khu tái định cư.

Thủ tướng thị sát tuyến dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45, dừng tại hầm Thung Thi kiểm tra, nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án - Ảnh: Nhật Bắc

Tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng thăm hỏi, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên dự án

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1 (2017-2020) có tổng chiều dài 652,86 km được chia thành 11 dự án thành phần (3 dự án đầu tư hợp tác công tư PPP và 8 dự án đầu tư công). Hiện dự án thành phần Cao Bồ-Mai Sơn (dài 15,2 km) và dự án thành phần đoạn Cam Lộ-La Sơn (98,3 km) đã đưa vào khai thác; 9 dự án còn lại đang tiếp tục triển khai thi công.

Thủ tướng tặng quà cán bộ, công nhân viên dự án

Dự kiến chiều nay 28/01, Thủ tướng sẽ chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 1 (Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Diễn Châu-Bãi Vọt) và giai đoạn 2 (Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ)

Thủ tướng đánh giá hầm Thung Thi là hạng mục khó nhất trên tuyến, song đã hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng, cho thấy năng lực và uy tín của nhà thầu

Hoàn thành dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45 trước ngày 30/4/2023

Thủ tướng đã đi thị sát trên tuyến dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45, dừng tại hầm Thung Thi kiểm tra, nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án.

Dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45 dài 63,37 km, là dự án đầu tư công, có tổng mức đầu tư 12.111 tỷ đồng, khởi công tháng 9/2020, dự kiến thông xe kỹ thuật tháng 12/2022, kế hoạch hoàn thành 30/4/2023, do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư.

Hầm Thung Thi nằm tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, là hầm lớn nhất của dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía đông đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45, dài 680 m

Dự án gồm 05 gói thầu xây lắp; lũy kế sản lượng đến nay là 6.058,76/7.237,13 tỷ đồng (83,7% giá trị hợp đồng). Giải ngân xây lắp lũy kế đạt 6.159,011/7.237,14 tỷ đồng (85,1% giá trị hợp đồng).

Dự án cơ bản đáp ứng mục tiêu thông xe kỹ thuật đoạn từ đầu tuyến đến nút giao Đông Xuân (dài 53,1 km) trước ngày 31/12/2022.

Hầm Thung Thi nằm tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, là hầm lớn nhất của dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía đông đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45, dài 680 m, gồm 2 ống hầm. Hầm được thi công theo phương pháp hiện đại, công trình vĩnh cửu với quy mô 3 làn xe cơ giới và 1 làn đi bộ cho mỗi ống hầm, được bố trí đầy đủ hệ thống chiếu sáng và thông gió.

Thủ tướng cùng đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45

Cách đây 1 năm, trong chuyến công tác đầu năm mới Nhâm Dần, Thủ tướng cũng đã tới kiểm tra, đôn đốc tại hầm Thung Thi. Thời gian qua, nhà thầu (Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh) đã huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân, tổ chức thành 8 mũi thi công trên công trường với thời gian thi công 3 ca liên tục, cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng, hiện đại.

Cầu Vĩnh An thuộc gói thầu 13XL dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45 nối từ xã Vĩnh An huyện Vĩnh Lộc sang xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

Thủ tướng đánh giá hầm Thung Thi là hạng mục khó nhất trên tuyến, song đã hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng, cho thấy năng lực và uy tín của nhà thầu.

Thủ tướng ghi nhận các bài học kinh nghiệm như phải có đầy đủ cơ sở dữ liệu để hạn chế phát sinh sự cố; khi phát sinh vấn đề thì các bên phải phối hợp chặt chẽ, phát hiện, xử lý kịp thời trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ; thay thế nhà thầu nếu không đủ khả năng, không đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công và động viên cán bộ chiến sĩ, kỹ sư thi công cầu Vĩnh An

Thủ tướng cũng lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp về các dự án giao thông nói chung, nhất là về thủ tục, nguồn vốn các dự án PPP, trong đó đề nghị tỉ lệ phần vốn Nhà nước thay đổi phù hợp tình hình từng dự án (hiện quy định không quá 50%). Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn Luật Đất đai để tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thủ tướng tặng quà cán bộ chiến sĩ, kỹ sư thi công cầu Vĩnh An

* Thủ tướng đã đến kiểm tra công trường thi công cầu Vĩnh An thuộc gói thầu 13XL dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45 nối từ xã Vĩnh An huyện Vĩnh Lộc sang xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Hạng mục này đang chậm tiến độ so với kế hoạch.

Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công "3 ca, 4 kíp", bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng

Thăm hỏi, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường, Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công "3 ca, 4 kíp", bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, không đội giá, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Ấn tượng với việc các nhà thầu thi công bảo đảm chất lượng tại đoạn tuyến này, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư cần giao thêm việc cho các nhà thầu thuộc quân đội.

* Tiếp đó, Thủ tướng tiếp tục di chuyển trên tuyến và kiểm tra tình hình thi công nút giao Đông Xuân và thăm, động viên người dân khu tái định cư xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công nhân đã thi công “xuyên 2 Tết” trên công trường; đề nghị tiếp tục khẩn trương thi công, đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ; lưu ý xây dựng các nút giao bảo đảm cả kỹ thuật và mỹ thuật, tạo điểm nhấn về cảnh quan.

Thủ tướng thăm, động viên người dân khu tái định cư xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ với Thủ tướng, người dân cho biết trước khi dự án triển khai, người dân cũng có những băn khoăn, lo ngại, nhưng thực tế khu tái định cư mới đã hơn hẳn nơi ở cũ, củng cố vững chắc niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước.

Trước đây, hạ tầng nơi ở cũ rất chật chội, thiếu thốn, nay đến nơi ở mới rất khang trang, sạch sẽ với đầy đủ "điện, đường, trường, trạm", đời sống vật chất và tinh thần của bà con cũng được cải thiện; an ninh, trật tự cũng được tăng cường.

Thủ tướng chúc bà con tiếp tục gìn giữ phát huy truyền thống văn hóa-lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương, mảnh đất của trống đồng Đông Sơn, ủng hộ các dự án phát triển kinh tế-xã hội

Thủ tướng cảm ơn bà con đã nhường nơi ở hàng trăm năm cho dự án, vui mừng khi thấy bà con chia sẻ cuộc sống nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ và luôn ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước. Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến cuộc sống, sinh kế của người dân trong diện di dời, nhất là bảo đảm hạ tầng y tế, giáo dục, hạ tầng điện nước, giao thông thuận lợi, phát triển các khu công nghiệp-dịch vụ, tạo diện mạo mới cho nông thôn, nhất là những vùng khó khăn.

Thủ tướng vui mừng khi thấy bà con chia sẻ cuộc sống nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ và luôn ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước

Thủ tướng chúc bà con đón Xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc; tiếp tục gìn giữ phát huy truyền thống văn hóa-lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương, mảnh đất của trống đồng Đông Sơn, ủng hộ các dự án phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. “Đảng, Nhà nước làm việc gì tốt hơn cho nhân dân thì sẽ còn làm tiếp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công nhân đã thi công “xuyên 2 Tết” trên công trường nút giao Đông Xuân

Theo Bộ Giao thông vận tải, để bảo đảm hoàn thành dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45 trước ngày 30/4/2023, yêu cầu các nhà thầu duy trì tiến độ, 03 ca, 04 kíp thi công như thời gian vừa qua, không được rút bớt máy móc, thiết bị để triển khai các dự án mới; khẩn trương xây dựng kế hoạch cung cấp và duy trì nguồn tài chính phục vụ thi công dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu; nêu cao tinh thần phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành dự án.

Ban Quản lý dự án căn cứ kế hoạch hoàn thành dự án, chỉ đạo các nhà thầu lập kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các khối lượng, hạng mục công việc còn lại theo ngày/tuần/tháng của từng gói thầu; trên cơ sở đó chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, thi công cuốn chiếu các lớp móng, mặt đường; đồng thời khẩn trương triển khai công tác hoàn thiện mái taluy, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, bảo đảm hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Đồng thời tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện của các nhà thầu đang chậm tiến độ, kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh cắt giảm khối lượng hợp đồng đã giao cho các Nhà thầu này thực hiện tại các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 để tập trung thi công, hoàn thành dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2017-2020./.