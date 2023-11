Thu về 205 tỷ đồng từ bán trái phiếu, tỷ lệ nợ Camimex Group chiếm 70% vốn chủ sở hữu

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Camimex Group (mã ck: CMX) thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB để bán cho nhà đầu tư, thu ròng về khoảng 205 tỷ đồng (chào bán 300 tỷ đồng), tỷ lệ bán trái phiếu thành công 70,14%. Sau khi bán lô trái phiếu này, tổng nợ phải trả của Camimex Group chiếm 69,4% vốn chủ sở hữu.

Cuối ngày 8/11, CMX được giao dịch ở mức giá 8.600 đồng/cổ phiếu.

Camimex Group vừa có báo cáo về việc chào bán trái phiếu ra công chúng. Đợt chào bán này thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Kết quả cho thấy, CMX chào bán tổng cộng 3 triệu trái phiếu ra công chúng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị tương ứng 300 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11,2%/năm. Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 tháng/lần, tính từ ngày phát hành. Vốn huy động được dự kiến bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, có hơn 2,1 triệu trái phiếu được đăng ký mua và nộp tiền (từ ngày 28/9 - 30/10) với tổng giá trị tính theo mệnh giá hơn 210 tỷ đồng, chiếm 70,14% tổng giá trị trái phiếu chào bán.

Kết thúc đợt chào bán (ngày 30/10/2023), CMX thu ròng gần 205 tỷ đồng sau khi khấu trừ chi phí.

Số trái phiếu trên được 18 nhà đầu tư đăng ký mua và được phân phối. Trong đó, có 9 nhà đầu tư tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm trên 50% vốn điều lệ; với tỷ lệ được phân phối là 64,9%. Còn lại là 9 nhà đầu tư cá nhân, 6 trong số đó là nhà đầu tư trong nước.

Tính đến ngày 31/10/2023, tổng vốn chủ sở hữu của CMX là 1.024 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 497 tỷ đồng, nợ dài hạn 210 tỷ đồng, tỷ lệ nợ chiếm gần 70% vốn chủ sở hữu.

Báo cáo tài chính quý III/2023 của Camimex Group ghi nhận doanh thu 539 tỷ đồng và lãi ròng 7 tỷ đồng, giảm lần lượt 34% và 74% so với cùng kỳ.

Lãi gộp quý III/2023 của CMX đạt 78 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Song, biên lãi gộp ở mức 14%, cao hơn 12% so với quý III/2022, do giá vốn hàng bán giảm (36%) nhiều hơn mức giảm doanh thu (34%).

Áp lực chi phí tài chính của CMX lên tới 44 tỷ đồng trong quý III, cao hơn 68% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí lãi vay là 18 tỷ đồng, tăng 49%. Ngược lại, doanh thu tài chính giảm 3%, còn 8,6 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ chi phí và thuế, CMX lãi ròng 7 tỷ đồng, giảm 74%.