Thương nghiệp Cà Mau giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2023

(TBTCO) - Ngày 22/3, CTCP Thương nghiệp Cà Mau (mã ck: CMV) có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 so với năm 2022.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính riêng năm 2023, doanh thu thuần của Thương nghiệp Cà Mau ghi nhận 4.249,2 tỷ đồng, giảm 88,3 tỷ đồng, tương đương giảm 2,04%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 19,2 tỷ đồng, giảm 1,2 tỷ đồng, tương đương giảm 5,85% so với năm 2022.

Theo giải trình, doanh thu thuần của doanh nghiệp giảm chủ yếu do sản lượng ngành xăng dầu giảm so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu do giảm doanh thu, chi phí lắp đặt hệ thống phòng cháy tăng, trích lập bổ sung dự phòng một số khoản theo quy định.

Ảnh minh họa.

Còn tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, doanh thu thuần của Thương nghiệp Cà Mau ghi nhận 4.260,6 tỷ đồng, giảm 263,8 tỷ đồng, tương đương giảm 5,83%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 14,8 tỷ đồng, giảm 9,2 tỷ đồng, tương đương giảm 38,27%.

Lý giải nguyên nhân, Thương nghiệp Cà Mau cho biết doanh thu thuần giảm là do doanh thu CTCP In Bạc Liêu giảm so với cùng kỳ và sản lượng ngành xăng dầu giảm. Theo đó, lợi nhuận giảm chủ yếu do lợi nhuận từ Công ty In Bạc Liêu giảm so với cùng kỳ, doanh thu giảm, chi phí lắp đặt hệ thống phòng cháy tăng và trích lập bổ sung dự phòng một số khoản theo quy định.