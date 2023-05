TP. Hồ Chí Minh: Chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng tăng hơn 4%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2023 của TP. Hồ Chí Minh bình quân tăng 4,01%. Ngoại trừ 2 nhóm giảm là bưu chính viễn thông và giao thông, cả 9 nhóm còn lại trong rổ chỉ số đều tăng, trong đó nhiều nhóm tăng cao.

Tuy nhiên, nếu so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2023 tiếp tục xu hướng giảm với mức giảm 0,09% (tháng 4 giảm 0,11%; tháng 3 tăng 0,04%; tháng 2 tăng 0,33%; tháng 1 tăng 0,38%), với 6/11 nhóm hàng tăng giá gồm: hàng ăn và dịch vụ ăn uống, may mặc, nhà ở và vật liệu xây dựng, thiết bị và đồ dùng gia đình, hàng hoá và dịch vụ khác; 2/11 nhóm không biến động là thuốc lá và dịch vụ y tế; 3 nhóm giảm là giao thông, bưu chính viễn thông và văn hóa giải trí.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống là nhóm hàng tăng giá cao trong 5 tháng đầu năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa

Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,14%, trong đó lương thực tăng 0,46% với giá gạo tăng 0,6%, lương thực chế biến tăng 0,13%; thực phẩm giảm 0,01%, trong đó thịt lợn giảm 1,1%, thịt gia cầm giảm 0,2%, trứng giảm 0,9%, thủy sản tươi sống giảm 0,83%, thủy sản chế biến giảm 0,26%, rau các loại tăng 1,22%. Dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 0,3%.

Nhóm đồ uống và thuốc lá không biến động so với tháng trước, trong đó đồ uống không cồn tăng 0,15%, rượu bia giảm 0,17%, thuốc lá không thay đổi. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,05%, trong đó vải tăng 0,44%, quần áo may sẵn giảm 0,15%, giày dép tăng 0,18%. Nhóm hàng hóa, dịch vụ khác tăng 0,43%, trong đó đồ dùng cá nhân tăng 0,76%, dịch vụ phục vụ cá nhân tăng 0,39%, dịch vụ vệ sinh môi trường không biến động.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng 0,59%, trong đó dịch vụ nhà thuê tăng 0,03%, dịch vụ sữa chữa nhà tăng 0,49%, nước sinh hoạt tăng 6,17%, điện sinh hoạt tăng 2,5%, gas tăng 0,18%. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,01%, trong đó đồ điện tăng 0,18%, đồ dùng nấu ăn giảm 2,29%, xà phòng chất tẩy rửa giảm 0,39%.

Riêng nhóm giao thông giảm 2,95%, chủ yếu do giá xăng giảm 7,8%, dịch vụ giao thông công cộng tăng 0,24% (vận tải hành khách đường sắt tăng 2,55%, vận tải hành khách hàng không tăng 0,45%, vận tải khách bằng taxi giảm 0,31%). Nhóm bưu chính viễn thông cũng giảm 0,29% so với tháng trước chủ yếu do mặt hàng điện thoại các loại tiếp tục giảm 0,61%, các dịch vụ bưu chính và viễn thông không thay đổi.

Tính bình quân 5 tháng, chỉ số giá tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh tăng 4,01%. Trừ nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,26% và nhóm giao thông giảm 3,23%, 9 nhóm còn lại trong rổ chỉ số đều tăng, với các nhóm tăng cao gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,51%; đồ uống thuốc lá tăng 4,62%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 5,13%; văn hóa giải trí tăng 5,29% và giáo dục tăng 15,29%.