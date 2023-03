TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất điều chỉnh nắn đường vành đai 4

(TBTCO) - Mới đây, Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Long An đã có văn bản trình UBND thành phố và UBND tỉnh Long An đề xuất Bộ Giao thông vận tải phương án tối ưu, nắn tuyến đường vành đai 4 để né khu vực đông dân cư, giảm thiểu tác động tới người dân và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác giải phóng mặt bằng cho dự án.

Phối cảnh dự án đường vành đai 4 (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: TL

Theo Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP. Hồ Chí Minh, việc lựa chọn hướng tuyến tiết giảm chi phí sẽ giúp dự án có thêm cơ hội thu hút các nhà đầu tư tham gia. Hơn hết, công tác giải phóng mặt bằng cũng là khâu khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Vì vậy, việc giảm thiểu tác động đến người dân cũng giúp dự án sớm hoàn thiện hơn.

Dự kiến các mốc tiến độ, quyết định chủ trương đầu tư trong quý II/2023, tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công trong quý IV/2024. Bàn giao mặt bằng từ quý IV/2024 đến quý I/2026 và hoàn thành toàn dự án vào năm 2028.

Ngoài đề xuất nắn tuyến, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị đơn vị tư vấn đề xuất thêm phương án tuyến đi trên cao đối với dự án đường vành đai 4 theo hướng tuyến quy hoạch được duyệt. Đây là cơ sở để phục vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đoạn cầu qua sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai).

Tương tự, phía Sở GTVT tỉnh Long An cũng vừa có công văn gửi Bộ GTVT đề xuất nắn tuyến đường vành đai 4 đoạn qua địa phận Long An. Theo Sở GTVT tỉnh Long An, việc nắn tuyến là để né các khu dân cư, các tuyến đường cũ, đồng thời kết nối với các tuyến đường đã được quy hoạch. Dự kiến việc nắn tuyến đoạn qua tỉnh này sẽ kéo dài hơn 5,4 km nhưng tổng mức đầu tư lại giảm so với kế hoạch trước đó vì giảm chi phí giải phóng mặt bằng./.