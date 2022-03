TP. Hồ Chí Minh: Tăng trưởng tín dụng gần gấp đôi so với mức bình quân chung của cả nước

(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, 2 tháng đầu năm 2022, mức tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tăng 3,54% (trên 2,93 triệu tỷ đồng). Đây là mức tăng trưởng ấn tượng gần gấp đôi so với mức bình quân chung của cả nước.

Ảnh: TL

Theo UBND TP.Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 2/2022, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt trên 2,93 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với cuối tháng trước và tăng 3,54% so với cuối năm 2021; trong đó dư nợ tín dụng trung, dài hạn chiếm 54,4% tổng dư nợ, tăng 3,7% so với cuối năm 2021; dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 45,6%, tăng 3,34%.

Các chuyên gia cho rằng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài và theo quy luật hàng năm cho thấy, tăng trưởng tín dụng thường rất thấp. Nhưng với mức tăng trưởng 3,54%, tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh đánh dấu sự phục hồi khá mạnh mẽ, tăng gần gấp đôi so với mức bình quân chung của cả nước. Trước đó, theo thông tin tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ, tín dụng trên cả nước tính đến cuối tháng 2 chỉ tăng 1,82% so với cuối năm 2021.

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cho biết, kể từ tháng 10/2021, thời điểm hết giãn cách xã hội do dịch Covid 19 đến nay, tín dụng trên địa bàn duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục, tháng sau cao hơn tháng trước.

Theo ông Lệnh, mức tăng trưởng trên cũng là hợp lý sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại hoạt động bình thường. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã phát huy tác dụng, mang lại những tín hiệu tích cực về phục hồi và tăng trưởng kinh tế-xã hội của thành phố. Một số nhóm ngành, lĩnh vực đã tăng trưởng mạnh trở lại và khởi động ngay sau khi kỳ nghỉ Tết./.