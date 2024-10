(TBTCO) - Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn 9 tháng năm 2024 ước thực hiện được 371.307 tỷ đồng, đạt 76,9% dự toán và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 9 tháng năm 2024, thu nội địa ước thực hiện được 261.758 tỷ đồng, tăng 22,2% (so với cùng kỳ năm 2023); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện được 93.512 tỷ đồng, tăng 1,2%; thu từ dầu thô ước thực hiện 15.728 tỷ đồng, giảm 13,6%.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 9 tháng năm 2024 ước thực hiện 56.254 tỷ đồng, đạt 37,5% dự toán và giảm 0,5%.

TP. Hồ Chí Minh họp phiên thường kỳ về kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2024. Ảnh: Việt Dũng

Về các lĩnh vực khác báo cáo cho biết, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục phục hồi và duy trì đà tăng trưởng tích cực, tính chung 9 tháng tăng 6,9%. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 46,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 1,4%.

Về đầu tư và xây dựng, TP. Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong những tháng cuối năm 2024. Tính chung 9 tháng năm 2024, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn thành phố ước thực hiện tăng 6,7%.

Trong khi đó, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 3.717,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn huy động bằng VNĐ ước đạt 3.380 nghìn tỷ đồng, chiếm 90,9% tổng vốn huy động, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ ước đạt 337,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng vốn huy động, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 28,7% so với cùng kỳ…