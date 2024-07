Tuần sôi động vào cuộc với phương thức mới xác thực thanh toán

Thị trường tiền tệ tuần từ 1 - 5/7:

(TBTCO) - Tuần qua ghi nhận những diễn biến sôi động khi các quy định mới yêu cầu xác thực khuôn mặt trong thanh toán trực tuyến có hiệu lực. Trong khi đó, diễn biến tỷ giá tuần qua có chiều hướng hạ nhiệt sau các thông tin vĩ mô được công bố cuối tuần trước.

Sôi động với xác thực sinh trắc

Quyết định 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 và việc này không chỉ thu hút sự quan tâm của giới ngân hàng mà phần lớn người dân.

Theo Quyết định 2345, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán căn cứ phân loại giao dịch theo các cấp độ A, B, C, D để triển khai áp dụng các biện pháp xác thực trong thanh toán trực tuyến trên Internet (Internet Banking, Mobile Banking).

Một trong những nội dung đáng quan tâm nhất là người dân chuyển tiền trực tuyến có giá trị trên 10 triệu đồng và tổng số tiền chuyển trong ngày trên 20 triệu đồng phải thực hiện xác thực khuôn mặt.

Tuần qua chính thức triển khai các quy định mới về thanh toán trực tuyến. Ảnh: T.L

NHNN cho biết, số liệu cho thấy chỉ trong 3 ngày đầu tiên triển khai đã có 16,6 triệu tài khoản ngân hàng được kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu của Bộ Công an. Số lượng tài khoản trên theo đó bằng với tổng số lượng tài khoản mở trong một năm hoạt động hiệu quả nhất của ngành Ngân hàng.

Số lượng giao dịch chuyển tiền khi bắt đầu triển khai Quyết định 2345 cũng tăng vọt. Trong ngày đầu tiên triển khai hệ thống, số lượng giao dịch tại các ngân hàng cũng tăng mạnh từ khoảng 10 - 20 lần so với ngày bình thường.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin thuộc NHNN cho biết, để tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân, một số ngân hàng triển khai thử nghiệm tích hợp VNeID và 1 tổ chức tín dụng đã triển khai chính thức tích hợp VNeID. Cách làm này cho phép khách hàng có thể cập nhật thông tin sinh trắc học trực tuyến thông qua giải pháp kết nối trực tiếp từ ứng dụng VNeID của Bộ Công an với ứng dụng của ngân hàng.

Tỷ giá hạ nhiệt

Tuần qua ghi nhận diễn biến hạ nhiệt của tỷ giá. Tỷ giá trung tâm đầu tuần được NHNN công bố ở mức 24.252 đồng/USD, giảm 8 đồng mỗi Đô la so với cuối tuần trước. Tỷ giá trung tâm tuy có chút tín hiệu tăng vào giữa tuần, nhưng sau đó lại giảm vào những ngày cuối tuần, với tỷ giá công bố hôm thứ sáu là 24.246 đồng/USD, giảm 4 đồng mỗi Đô la so với hôm đầu tuần và giảm 14 đồng mỗi Đô la so với tuần trước.

Tỷ giá đã có một tuần diễn biến khá êm đềm. Ảnh: T.L

Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá bán ra của Vietcombank hôm thứ hai đầu tuần là 25.464 đồng/USD, giảm 9 đồng mỗi Đô la so với hôm thứ sáu tuần trước. Diễn biến tỷ giá bán ra của ngân hàng này cũng có tăng chút ít vào giữa tuần và giảm trở lại vào cuối tuần, ghi nhận 25.458 đồng/USD vào hôm thứ sáu cuối tuần, giảm 6 đồng mỗi Đô la so với hôm đầu tuần và giảm 15 đồng mỗi Đô la so với 1 tuần trước.

Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 6/2024 giảm 2,64% so với tháng trước; tăng 18,26% so với tháng 12/2023; tăng 29,51% so với cùng kỳ năm trước; bình quân sáu tháng đầu năm 2024 tăng 24,02%. Chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 6/2024 giảm 0,04% so với tháng trước; tăng 4,17% so với tháng 12/2023; tăng 7,66% so với cùng kỳ năm trước; bình quân sáu tháng đầu năm 2024 tăng 5,64%.

Tỷ giá được hỗ trợ bởi diễn biến xuất siêu quay trở lại trong tháng 6/2024 sau một tháng nhập siêu vào tháng 5/2024. Theo Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa tháng 6/2024 xuất siêu 2,94 tỷ USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 11,63 tỷ USD.

Về diễn biến chung tình hình xuất nhập khẩu, trong tháng 6/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 63,24 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 368,53 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,5%; nhập khẩu tăng 17%.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo lường sức mạnh của đồng Đô la Mỹ trong tuần có lúc tăng trên 106 điểm, nhưng đã quay đầu giảm mạnh vào những ngày cuối tuần. Tại thời điểm chiều ngày 5/7 theo giờ Việt Nam, chỉ số DXY đã về dưới mốc 105 điểm.

Giá vàng ít biến động

Giá vàng trong nước tuần qua ít biến động với vàng miếng SJC 9999 được NHNN công bố bán ra cho các ngân hàng thương mại hàng ngày ở mức 75,98 triệu đồng/lượng. Theo đó, các ngân hàng thương mại và Công ty SJC bán ra thị trường ở mức phổ biến là 76,98 triệu đồng/lượng. Trên thị trường, giá mua vào bán ra của các công ty vàng bạc ghi nhận ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra.

Tuy không “đứng im” nhiều phiên như vàng miếng, giá vàng nhẫn vẫn có diễn biến dao động tăng giảm trong tuần, nhưng biên độ biến động cũng không lớn, phổ biến ở mức bán ra trên dưới 76 triệu đồng/lượng với vàng 9999. Tại thời điểm chiều ngày 5/7, giá vàng nhẫn SJC 9999 ghi nhận mức 74,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 76 triệu đồng/lượng.