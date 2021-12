Tỷ giá USD ngày 24/12 trung tâm đứng yên, nhưng giảm tại Vietcombank

(TBTCO) - Tỷ giá USD ngày 24/12 trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ghi nhận mức 23.193 đồng mỗi Đô la, không có sự điều chỉnh tỷ giá so với 1 ngày trước đó. Tuy nhiên, Vietcombank điều chỉnh giảm tỷ giá 15 đồng mỗi Đô la so với hôm trước.

Như vậy, tỷ giá USD ngày 24/12 trung tâm sau 1 phiên tăng mạnh 10 đồng mỗi Đô la, đã có một phiên đứng giá cuối tuần. Còn so với hôm thứ sáu tuần trước, tỷ giá USD trung tâm đã giảm 24 đồng mỗi Đô la. Tỷ giá USD ngày 24/12 trung tâm đứng yên, nhưng giảm tại Vietcombank Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn tiếp tục giữ ổn định nhiều ngày với cả giá mua vào và bán ra, ghi nhận cụ thể là 22.650/23.150 đồng/USD. Một số đồng tiền được Sở giao dịch điều chỉnh tỷ giá tham khảo là Euro và Yên Nhật, với tỷ giá mua vào/bán ra của các ngoại tệ này lần lượt là 25.477/27.053 đồng/EUR và 196/209 đồng/JPY. Tuy nhiên, một số ngoại tệ khác được Sở giao dịch điều chỉnh tăng tỷ giá tham khảo gồm Bảng Anh, Phơ răng Thụy Sỹ, Đô la Úc, Đô la Canada. Các đồng tiền này niêm yết vào ngày 24/12 cụ thể là 30.160/32.025 đồng/GBP, 24.504/26.020 đồng/CHF, 16.273/17.280 đồng/AUD, 17.555/18.641 đồng/CAD. Tỷ giá USD tại Vietcombank được điều chỉnh giảm khoảng 15 đồng tại tất cả các mức giá mua tiền mặt/mua chuyển khoản/bán ra. Ghi nhận cụ thể sáng 24/12 là 22.785/22.815/23.095 đồng/USD. Tại các ngân hàng khác, VietinBank niêm yết tỷ giá USD là 22.785/22.805/23.085 đồng/USD, BIDV niêm yết giá là 22.800/22.800/23.080 đồng/USD, còn tại Agribank là 22.810/22.810/23.080 đồng/USD. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng Euro để xác định giá tính thuế do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố đến hết 29/12/2021 là 26.159,7 đồng /EUR. Tỷ giá chéo giá tính thuế đối với một số đồng ngoại tệ chủ chốt khác như Yên Nhật, Bảng Anh, Đô la Thụy Sỹ, Đô la Úc… cụ thể lần lượt là 202,84 đồng/JPY, 30.803,25 đồng/GBP, 25.084,4 đồng/CHF, 16.587,44 đồng/AUD…

Chí Tín