Thị trường tiền tệ tuần 8 – 12/4:

(TBTCO) - Tuần qua ghi nhận diễn biến tiếp tục tăng của tỷ giá trong khi thị trường vàng cả trong và ngoài nước cũng ghi nhận bầu không khí sôi động, đặc biệt thị trường trong nước chứng kiến giai đoạn bùng nổ của vàng nhẫn.

Giao trách nhiệm soạn thảo Luật Các tổ chức tín dụng

Trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 299/QĐ-TTg phân giao cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Các TCTD (TCTD) và Luật Đất đai

Theo yêu cầu của Thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết có trách nhiệm trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

Trong phần liên quan trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), cơ quan này được giao chủ trì soạn thảo 2 nghị định và một số thông tư hướng dẫn.

Một trong 2 nghị định là Nghị định quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (khoản 2 Điều 106). Cụ thể theo quy định của Luật Các TCTD, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng là môi trường thử nghiệm việc ứng dụng công nghệ và triển khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực ngân hàng có giới hạn về phạm vi, không gian, thời gian thực hiện. Tổ chức tham gia cơ chế thử nghiệm có kiểm soát phải đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét duyệt tham gia và chịu sự giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ giá vẫn tăng, thị trường tiếp tục sục sôi với giá vàng. Ảnh: T.L

Nghị định thứ hai được Thủ tướng giao cho NHNN là Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 147 và khoản 2 Điều 159 Luật Các TCTD. Đây là các nội dung liên quan đến biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng được can thiệp sớm. Trong đó, định hướng cơ bản trong luật cho biết, trong thời gian thực hiện phương án khắc phục, TCTD được can thiệp sớm có lỗ lũy kế lớn hơn 50% giá trị của vốn điều lệ được áp dụng thêm một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản.

Tỷ giá vẫn tăng

Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố hôm đầu tuần ghi nhận mức 24.038 đồng/USD, bằng với cuối tuần trước. Sau đó, tỷ giá có chiều hướng giảm nhẹ trong các ngày giữa tuần trước khi được điều chỉnh tăng khá nhanh trong 2 ngày cuối tuần. Chốt hôm thứ sáu, tỷ giá trung tâm ở mức 24.082 đồng/USD, tăng 44 đồng mỗi Đô la so với cuối tuần trước.

Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá bán ra của Vietcombank hôm đầu tuần là 25.130 đồng/USD, tăng nhẹ 10 đồng mỗi Đô la so với cuối tuần trước sau đó duy trì ổn định trong 2 ngày liên tiếp và điều chỉnh tăng thêm 40 đồng trong 2 ngày cuối tuần, chốt phiên thứ sáu ở mức bán ra là 25.170 đồng/USD, tăng 50 đồng mỗi Đô là so với cuối tuần trước.

Phối hợp nhiều bộ, ngành trong kiểm soát thị trường vàng Trong Thông báo số 160/TB-VPCP, Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát… theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách găm hàng đẩy giá của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng.

Tuần qua, Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,4% trong tháng 3 và cao hơn 3,5% so với một năm trước. CPI lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) đã tăng 3,8% so với cùng kỳ và tăng 0,4% so với tháng 2, cao hơn dự đoán lần lượt là 3,7% và 0,3%.

Các thông tin lạm vẫn còn cao của Mỹ đã tác động trực tiếp đến thị trường tài chính quốc tế, cụ thể kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất vào tháng 6 đã sụt giảm rõ rệt với xác suất chỉ còn 23%.

Chỉ trước đó vài ngày, trước khi các chỉ số CPI công bố, xác suất FED hạ lãi suất trong tháng 6 vẫn còn ở mức trên 50%.

Thậm chí, khả năng FED hạ lãi suất vào tháng 7 cũng khá thấp chỉ với hơn 41%. Kỳ vọng thị trường đặt cược nhiều hơn vào cuộc họp tháng 9 của FED với xác suất giảm lãi suất có thể xảy ra là khoảng gần 45%.

Các dự đoán về khả năng giảm lãi suất của FED có thể lùi chậm hơn đã làm cho đồng USD tăng giá trên thị trường quốc tế, với chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng Đô la Mỹ đã vượt lên mốc 105 điểm. Chỉ số DXY tăng cho thấy đồng Đô la Mỹ đang có xu hướng tăng giá so với các đồng tiền của các quốc gia khác, bao gồm cả đồng VND của Việt Nam.

Khả năng FED chậm thực hiện lộ trình hạ lãi suất khiến đồng Đô la tăng giá. Ảnh: T.L

Giá vàng vẫn tiếp tục sôi động

Thị trường vàng vẫn diễn biến rất sôi động trong tuần qua. Trên thế giới, giá vàng vẫn tiếp tục gia tăng sức nóng vàng đến hôm thứ sáu ngày 12/4, kim loại quý này đã tiến sát ngưỡng 2.400 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng liên tục thiết lập các kỷ lục mới. Giá vàng miếng chiều ngày 12/4 đã tiến tới mốc 84,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn tiến tới mốc 77,15 triệu đồng/lượng.

Đặc biệt, thời gian gần đây thị trường ghi nhận sự thu hút của vàng nhẫn khi loại vàng này liên tục tăng mạnh và tăng nhanh hơn so với vàng miếng. Theo đó, chênh lệch giá vàng miếng và vàng nhẫn chỉ còn khoảng hơn 7 triệu đồng/lượng, thấp hơn khá nhiều so với mức chênh lệch có nhiều lúc lên tới 14 – 15 triệu đồng mỗi lượng trong giai đoạn năm 2023 và đầu năm 2024.

Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo ổn định thị trường vàng

Trong tuần qua, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 160/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu, xử lý tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả; khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp, công cụ theo quy định pháp luật, nhất là Nghị định 24 để quản lý, điều hành chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời nguồn cung cho sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ, phù hợp với diễn biến thị trường…

Về phía NHNN, cơ quan này cho biết, trong thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước, giá vàng trong nước đã biến động mạnh, tăng nhanh, chênh lệch cao với giá quốc tế.

Theo NHNN, để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 160/TB-VPCP ngày 11/4/2024, NHNN sẽ triển khai ngay các giải pháp sau: Đối với thị trường vàng miếng, thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới; đối với thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ, tiếp tục tạo điều kiện tối đa nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất để xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ.