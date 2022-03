(TBTCO) - Đây là lần thứ 3 liên tiếp, VietinBank nhận được giải thưởng của IFC, đồng thời VietinBank là ngân hàng duy nhất trong khu vực được nhận 2 giải thưởng năm 2022.

Ngày 23/3/2022, đại diện Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group) đã trao Giải thưởng “Ngân hàng phát hành tốt nhất Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương” (Best Issuing Bank Partner in East Asia and the Pacific) và Giải thưởng “Ngân hàng có nghiệp vụ Tài trợ Thương mại (TTTM) hỗ trợ giao dịch môi trường tốt nhất Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương” (Best Bank Partner for Climate Trade in East Asia and the Pacific) cho VietinBank.

Đại diện IFC trao Giải thưởng “Ngân hàng phát hành tốt nhất Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương 2022” cho VietinBank.

Giải thưởng “Ngân hàng phát hành tốt nhất Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương” và Giải thưởng “Ngân hàng có nghiệp vụ TTTM hỗ trợ giao dịch môi trường tốt nhất Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương” là sự ghi nhận của IFC đối với VietinBank trong Chương trình TTTM toàn cầu (Global Trade Finance Program - GTFP) của IFC.

GTFP là chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực của các ngân hàng trong hoạt động TTTM thông qua cung cấp bảo lãnh đảm bảo nghĩa vụ thanh toán trong các giao dịch TTTM; từ đó, giúp nhiều quốc gia và doanh nghiệp (DN) ở các thị trường mới nổi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau 17 năm triển khai, đến nay GTFP đã có hơn 500 thành viên là các ngân hàng lớn trên thế giới.

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các ngân hàng khi tham gia GTFP, cứ 2 năm một lần, IFC lại rà soát, đánh giá và trao giải thưởng cho ngân hàng nổi bật.

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Nguyễn Hoài Liên - Đại diện IFC tại Việt Nam chia sẻ: IFC đánh giá rất cao sự nỗ lực của VietinBank trong việc thúc đẩy phát triển thương mại, trở thành ngân hàng có đóng góp lớn và nổi bật trong GTFP của IFC tại Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Hội đồng đánh giá IFC quyết định trao cho VietinBank Giải thưởng “Ngân hàng phát hành tốt nhất Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương” - giải thưởng cao nhất của GTFP.

Đặc biệt, các đóng góp của VietinBank trong việc thúc đẩy các giao dịch TTTM bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả đã được IFC đánh giá cao với Giải thưởng “Ngân hàng có nghiệp vụ TTTM hỗ trợ giao dịch môi trường tốt nhất Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương”. VietinBank là ngân hàng duy nhất trong khu vực đạt hai giải thưởng của IFC năm 2022. Việc IFC đánh giá cao và trao giải thưởng lần 3 lần liên tiếp khẳng định uy tín, vị thế nổi bật và bền vững của VietinBank trên thị trường trong lĩnh vực TTTM.

VietinBank vinh dự nhận 2 giải thưởng “Ngân hàng phát hành tốt nhất 2022” và “Ngân hàng có nghiệp vụ tài trợ thương mại hỗ trợ giao dịch môi trường tốt nhất 2022” Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của IFC.

Đại diện Trung tâm TTTM VietinBank, bà Vũ Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Với hạn mức bảo lãnh IFC cấp cho VietinBank lên tới 120 triệu USD, VietinBank đã triển khai thành công nhiều khoản huy động vốn và các giao dịch TTTM cho khách hàng (KH). Sự hợp tác của VietinBank và IFC theo GTFP mở ra cơ hội cho KH đặc biệt là DN vừa và nhỏ, DN có phụ nữ làm chủ được tiếp cận với dịch vụ TTTM dễ dàng và hiệu quả. Giải thưởng của IFC là vinh dự lớn đối với VietinBank; đồng thời là động lực thúc đẩy VietinBank tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ KH và mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế và nâng tầm vị thế của VietinBank trong khu vực./.