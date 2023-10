VPBank nhận giải thưởng “Ngân hàng xuất sắc nhất năm trong lĩnh vực quản trị rủi ro khí hậu”

(TBTCO) - VPBank vừa vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng xuất sắc nhất năm trong lĩnh vực quản trị rủi ro khí hậu - Climate Risk Manager of the year” do Tạp chí Asia Risk trao tặng trong khuôn khổ giải thưởng Energy Risk Asia Awards, giải thưởng uy tín cấp châu lục nhằm vinh danh các tổ chức có sáng kiến vượt trội và năng lực quản trị rủi ro hiệu quả trong bối cảnh môi trường kinh tế tiềm ẩn nhiều bất ổn và thách thức.

VPBank vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng xuất sắc nhất năm trong lĩnh vực quản trị rủi ro khí hậu – Climate Risk Manager of the year”. Ảnh: T.L Là ngân hàng Việt Nam duy nhất nằm trong danh sách nhận giải thưởng năm nay của Energy Risk Asia Awards, VPBank đã chứng tỏ vị thế tiên phong của mình trong việc thiết lập khung quản lý rủi ro môi trường - xã hội - quản trị (ESG) toàn diện và chặt chẽ nhằm củng cố nền tảng quản trị rủi ro khí hậu vững chắc, từ đó xây dựng định hướng chiến lược kinh doanh thích ứng với diễn biến khí hậu trong tương lai. Qua đó, VPBank đã có thể sánh vai cùng các tổ chức tài chính, kinh tế và thương mại uy tín hàng đầu khu vực về lĩnh vực quản lý rủi ro khí hậu. Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của VPBank trong việc xây dựng và thực hành quản lý rủi ro khí hậu, phù hợp với xu thế toàn cầu. Với mục tiêu trọng tâm về phát triển bền vững, VPBank đã tiên phong trong việc xây dựng Khung quản lý rủi ro ESG toàn diện và được đơn vị độc lập EY Consulting đánh giá phù hợp với hướng dẫn và thông lệ quốc tế về quản lý rủi ro ESG. Đáng chú ý, VPBank cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam thực hiện xây dựng và hoàn thiện công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD), triển khai công tác kiểm tra sức chịu đựng với biến đổi khí hậu cũng như hoàn thiện khung tài chính bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế. VPBank kỳ vọng sẽ là đơn vị dẫn đầu, truyền động lực cho các tổ chức tài chính tại Việt Nam cùng triển khai và nâng cao công tác quản lý rủi ro ESG nói chung và khí hậu nói riêng từ đó đóng góp tích cực vào kế hoạch hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Chính phủ. Các nỗ lực phát triển và thực hành quản trị kể trên của VPBank đã được nhiều tổ chức xếp hạng uy tín trong và ngoài nước ghi nhận. Năm 2022, theo đánh giá của tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s, điểm rủi ro ESG của VPBank tương đương với các tổ chức tín dụng hàng đầu trong khu vực, nhờ nền tảng vững mạnh, chiến lược rõ ràng cùng hệ thống quản trị hiệu quả. VPBank cũng thuộc top 20 doanh nghiệp có Chỉ số phát triển bền vững (VNSI) cao nhất theo đánh giá của Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong 4 năm liên tiếp. IFC cũng trao tặng VPBank giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về tài chính khí hậu khu vực Đông Á và Thái Bình Dương năm 2022” - hạng mục “Tổ chức tài chính đạt được Mục tiêu khí hậu cao nhất trong năm tài chính”. Giải thưởng Energy Risk Asia Awards là một giải thưởng thường niên được tổ chức nhằm ghi danh những tổ chức và doanh nghiệp trong châu lục với các giải pháp sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động quản trị rủi ro năng lượng, tài nguyên và khí hậu. Với bề dày gần 2 thập kỷ, chất lượng và danh tiếng của giải thưởng đã được cộng đồng tài chính quốc tế đánh giá cao, là cơ hội cho các công ty trong toàn châu Á chứng minh sự xuất sắc trong các lĩnh vực của mình./.

Hồng Chi