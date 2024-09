Xung lực thúc đẩy phát triển kinh tế Tây Nguyên

(TBTCO) - Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (nâng cấp quốc lộ 19), đặc biệt là đoạn qua đèo An Khê, đang trong giai đoạn thi công khẩn trương, vượt qua thách thức do thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10/2024 góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các tỉnh Tây Nguyên.

Các nhà thầu tập trung thi công 3 ca, 4 kíp để hoàn thành dự án vào tháng 10/2024. Ảnh: Mạnh Tuấn

Vượt qua khó khăn địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), đèo An Khê dài 8km nằm trên tuyến Quốc lộ 19 vùng giáp ranh huyện Tây Sơn (Bình Định) và thị xã An Khê (Gia Lai). Đây cũng là cung đường đèo dài và nguy hiểm nhất trên tuyến với độ cao gần 500m. Từ lâu, đèo An Khê luôn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, chính vì vậy mà việc đầu tư mở rộng đường đèo được cho là rất cấp thiết.

Theo đó, để có thể nắn chỉnh lại các khúc cua ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp… giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến, tháng 6/2022 gói thầu XL-01 (mở rộng đèo An Khê) chính thức được khởi công xây dựng. Gói thầu có tổng mức đầu tư 569 tỷ đồng. Cụ thể, gói thầu XL-01 dài khoảng 17km thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông Tây Nguyên (dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19). Dự án có tổng chiều dài 143,6km (qua địa bàn 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai) với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư. Thời gian thi công từ tháng 8/2021 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024.

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 cho biết, những ngày này các đơn vị thi công đang phải chạy đua với thời tiết, huy động nhân công làm việc xuyên đêm thi công nâng cấp mở rộng trên tuyến đèo An Khê. Chủ đầu tư ngày đêm túc trực, chỉ đạo nhà thầu khoét núi, mở rộng làn đường và nắn chỉnh lại các khúc cua nhỏ hẹp, tiềm ẩn tai nạn.

Theo kế hoạch, mặt đường đèo An Khê sẽ được mở rộng từ 8-9m. Trên tuyến đèo được đầu tư các kè chống sạt lở, hệ thống cống ngầm và mương thoát nước, đường mới tại các khúc cua và hệ thống mái taluy dương, âm…

Được biết, đèo An Khê từ xưa đến nay luôn là nỗi ám ảnh của các cánh tài xế. Đặc biệt mỗi khi trời mưa lớn, bùn đất từ các sườn núi dễ gây sạt lở, nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Nhằm giúp các xe chạy trên tuyến được thuận lợi, an toàn, dự án đã nắn chỉnh khoảng 22 đoạn tuyến có cua nguy hiểm, độ cao, vực sâu lớn. Nhiều đoạn đi qua đồi núi cao nên phải nổ mìn để phá lượng đá rất lớn. Trong đó, có nhiều vị trí, khúc cua phải cắt ngang đường cũ và hạ nền đường đá với chiều sâu từ 10 - 12 mét.

Tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực thi công “3 ca 4 kíp”

Theo ông Lê Tuấn Mạnh - Trưởng phòng Điều hành dự án 4 (thuộc Ban quản lý Dự án 2) cho biết, năm 2024, thời tiết biến đổi bất thường trong thời điểm mùa khô. Nhiều trận mưa lớn gây khó khăn trong quá trình thi công như đắp đất cao trên nền đường cũ và gây sạt lở mái taluy tại các vị trí đang gia cố mái, việc chậm giải phóng mặt bằng và trên tuyến đoạn qua đèo An Khê có mật độ xe rất lớn, đặc biệt là các xe tải nặng, tuyến đường cũ xuống cấp, giao cắt với tuyến đang nâng cấp rất phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác thi công.

Trên thực tế các xe tải có dấu hiệu chở hàng quá tải nên trong quá trình lưu thông thường xuyên xảy ra xung đột gây ách tắc, cản trở giao thông. Trong điều kiện vừa thi công, vừa phải đảm bảo an toàn giao thông, nhà thầu không thể tổ chức đồng loạt các công địa. Đặc biệt là các vị trí giao cắt phải chia làm nhiều phần để thi công nên mất nhiều thời gian.

Ông Lê Tuấn Mạnh cho biết thêm, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án vào, ban quản lý dự án 2 đã yêu cầu các nhà thầu đã tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực thi công “3 ca 4 kíp”. Trên công trường những ngày này, công nhân đang gấp rút thi công xuyên đêm. Sau giờ cơm trưa và tối, họ lại tất bật thực hiện các hạng mục còn dở dang. Những công việc như đổ cát, đắp nền, lu đường… không yêu cầu nhiều về ánh sáng nên được ưu tiên thi công vào ban đêm. Nhiều tháng nay, anh em công trường phải tăng ca, tăng kíp thi công cả đêm lẫn ngày để hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, vốn dĩ là cung đường đèo, địa hình đồi núi hiểm trở lưu lượng xe lớn nên việc thi công vào ban đêm cũng không mấy thuận lợi”.

Đến thời điểm này, tổng giá trị hoàn thành của gói XL-01 đạt 82%, trong đó đoạn đèo An Khê đạt 75%. Hiện tại việc thi công rãnh thoát nước và đường gom dân sinh gặp nhiều khó khăn vì người dân cản trở do chưa đền bù. Ngoài ra, trên đèo tại lý trình Km 64+760 đến Km 64+880 có khối lượng đào đá lớn thi công phức tạp, địa phương chậm bàn giao mặt bằng nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đặc biệt, tại lý trình Km64+760 đến Km64+880, mãi đến tháng 4/2024 mới được cấp phép nổ mìn, phá đá. Cùng với đó, phạm vi này tiếp giáp đường giao thông hiện hữu và dưới đường dây tải điện nên khối lượng được cấp phép cho một lần nổ nhỏ, không thể thi công nhanh. Tuy nhiên, từ chủ đầu tư đến nhà thầu cũng như từng cán bộ, công nhân đều nhận thức rõ việc hoàn thành dự án có ý nghĩa rất to lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên nên đều cố gắng khắc phục tối đa những bất lợi về thời tiết, địa hình, mặt bằng để đưa dự án về đích đúng tiến độ vào tháng 10/2024./.