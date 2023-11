15.000 vận động viên đăng ký Giải Marathon quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 6

(TBTCO) - Quý III/2023, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 5,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với quý II; tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 10,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với quý II; tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 33,6%, số dư CASA tăng 3,2% Q/Q và tăng 3,9% so với đầu năm; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu, lần lượt đạt 15,0% và 2,4%...