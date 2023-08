Agribank dành 1,833 tỷ đồng tặng tân sinh viên 2023

(TBTCO) - Thời gian qua, thanh toán điện tử đang tăng tốc mạnh mẽ, đặc biệt các hoạt động cho vay qua hình thức điện tử cũng sẽ đẩy mạnh hơn theo các nội dung tại Thông tư 06/2023/TT-NHNN. Tuy nhiên, yếu tố an toàn trong các giao dịch điện tử vẫn là mối quan tâm lớn của xã hội. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, thời gian tới sẽ thực thi 5 giải pháp chính để đảm bảo an ninh, an toàn trong các giao dịch điện tử qua ngân hàng.