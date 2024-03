Agribank đóng góp quan trọng vào sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế

Vay tiêu dùng lãi suất thấp tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank Đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng để phục vụ nhu cầu đời sống, ngay từ đầu năm 2024, Agribank dành 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay tiêu dùng ưu đãi đối với khách hàng cá nhân với lãi suất thấp hơn tối đa 2,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay của Agribank. Cụ thể, về đối tượng áp dụng, khách hàng là cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng để phục vụ nhu cầu đời sống, bao gồm: Mua nhà ở, đất ở, xây mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mua sắm đồ dùng sinh hoạt thiết yếu (ti vi, máy giặt, tủ lạnh, điều hoà…); phương tiện đi lại (ô tô, xe máy) và các mục đích tiêu dùng khác theo quy định của Agribank. Lãi suất cho vay, đối với khách hàng cá nhân vay thông thường, lãi suất cho vay thấp hơn tối đa 2,0%/năm so với sàn lãi suất cho vay phục vụ nhu cầu đời sống theo quy định của Agribank. Đối với khách hàng cá nhân làm việc tại các đơn vị đã ký thỏa thuận hợp tác với Agribank hoặc ký hợp đồng trả lương qua tài khoản tại Agribank; Cán bộ công nhân viên (CBCNV) hưởng lương từ ngân sách nhà nước, CBCNV ngành y tế: lãi suất cho vay thấp hơn tối đa 2,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay phục vụ nhu cầu đời sống theo quy định của Agribank. Thời gian triển khai, áp dụng đối với các khoản giải ngân phát sinh từ ngày 1/2/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn hoặc được gia hạn thời gian triển khai tùy thuộc tình hình thực tế, diễn biến của thị trường./.