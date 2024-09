Agribank tổ chức các đoàn công tác nắm bắt tình hình, khắc phục thiệt hại cơn bão số 3

Tổng Giám đốc Agribank gửi công điện khẩn Cũng trong ngày 9/9/2024, Tổng Giám đốc Agribank đã ban hành văn bản chỉ đạo các Chi nhánh, đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3, chủ động ứng phó với các đợt mưa lũ có thể xảy ra trong thời gian tới, đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt. Theo đó, các Chi nhánh loại I khẩn trương, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc, cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng vay vốn để thống kê, ước tính thiệt hại do ảnh hưởng của bão; Kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật (cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay…); tăng cường công tác an sinh xã hội, hỗ trợ trực tiếp tới cán bộ người lao động, các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để động viên người dân vượt qua khó khăn…