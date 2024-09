Bảo hiểm PVI - Dấu ấn tiên phong

XẾP HẠNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH Ở MỨC XUẤT SẮC Bảo hiểm PVI được AM Best tái Xếp hạng Năng lực Tài chính ở mức A- (Xuất sắc) và Xếp hạng Tín dụng Nhà phát hành ở mức “A-” (Xuất sắc). Theo AM Best đánh giá, hệ thống hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm PVI là ổn định và hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) phù hợp quy mô và mức độ phức tạp của hoạt động hiện tại.