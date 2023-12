Bến Tre: Đến ngày 15/12/2023, thu ngân sách đạt gần 95% dự toán Bộ Tài chính giao

(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bến Tre cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/12/2023 đạt 5.113 tỷ đồng, đạt 92% so với dự toán HĐND tỉnh giao và đạt 94,90% so với dự toán Bộ Tài chính giao.

Ước thực hiện đến 31/12/2023 đạt 5.691 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 5.571 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 110 tỷ đồng, ước đạt trên 100% so với cùng kỳ, đạt trên 102% so với dự toán HĐND tỉnh giao và đạt trên 105% so với dự toán Bộ Tài chính giao.

Giao dịch tại KBNN Bến Tre

Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/12/2023 là 15.196 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách trung ương 3.355 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương 11.841 tỷ đồng; chi thường xuyên là 6.215 tỷ đồng.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư năm 2023, báo cáo từ KBNN Bến Tre cho biết, tính đến ngày 22/12/2023, kế hoạch năm 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương là 1.727 tỷ đồng, lũy kế giải ngân 1.455 tỷ đồng, đạt 84,25%; nguồn vốn ngân sách địa phương là 6.685 tỷ đồng, lũy kế giải ngân 4.436 tỷ đồng, đạt 66,36%.

Ông Cao Cự Nhâm - Giám đốc KBNN Bến Tre cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi, quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. KBNN thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các giải pháp điều hành hiệu quả việc sử dụng và quản lý các quỹ NSNN, các đơn vị sử dụng ngân sách. Huy động tối đa các nguồn lực, kiểm soát, thanh toán kịp thời các khoản chi NSNN, phục vụ tốt yêu cầu điều hành ngân sách và chi NSNN cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh để tăng thu bền vững, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, thu đúng, thu đủ, có giải pháp thu những khoản chưa thu được; rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ODA; thực hiện tốt công tác tham mưu trong quá trình điều hành ngân sách.

Đồng thời, KBNN Bến Tre tiếp tục đồng hành cùng với cơ quan tài chính, cơ quan thuế đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện công tác quản lý thu, chi ngân sách theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp./.