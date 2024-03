BIDV lập kỷ lục 9 lần nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam

(TBTCO) - Với những kết quả kinh doanh ấn tượng và dịch vụ vượt trội dành cho khách hàng cá nhân, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được Tạp chí The Asian Banker bình chọn là “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất năm 2024”.

Giải thưởng đã được trao cho BIDV trong khuôn khổ sự kiện “Excellence In Retail Financial Services Global Awards Ceremony 2024” tổ chức tại Hàn Quốc ngày 07/03/2024. BIDV là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam 9 lần nhận giải thưởng này.

Vững vàng vị thế, bứt tốc ấn tượng

Năm 2023, với chiến lược kinh doanh linh hoạt và nhạy bén, luôn lấy khách hàng làm trung tâm, BIDV tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng bán lẻ số 1 về thị phần tiền gửi, cho vay và đặc biệt là nền khách hàng cá nhân với những bước tăng trưởng đột phá.

Trong đó, quy mô dư nợ tín dụng bán lẻ dẫn đầu thị trường và cách xa ngân hàng đứng vị trí thứ 2; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt và chặt chẽ. Huy động vốn dân cư cuối kỳ tăng trưởng 15%, trong đó tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục gia tăng đều đặn. Nền khách hàng cá nhân số tăng trưởng 50% so với 2022, số lượng thẻ tín dụng quốc tế phát hành mới tăng 75%, lập kỷ lục mới.

Những kết quả đó là sự kết hợp giữa việc nghiên cứu và triển khai mô hình phục vụ theo phân khúc khách hàng, đẩy mạnh các mô hình bán mới, xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ phù hợp với đặc thù khách hàng, tập trung số hóa quy trình tác nghiệp và đưa sản phẩm dịch vụ lên kênh số.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Phó Tổng Giám đốc BIDV, đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng từ The Asian Banker. Ảnh: B.D

Công nghệ vượt trội, dẫn lối vươn tầm

Với nền tảng vững chắc được kiến tạo và liên tục bồi đắp trong suốt hành trình 67 năm phát triển, BIDV xác định chuyển đổi số là chiến lược trọng tâm để gia tăng sự hài lòng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, đồng thời giúp BIDV giữ vững vị thế và hướng đến mục tiêu trở thành định chế tài chính hàng đầu khu vực.

Sự kiện chuyển đổi thành công hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking Profile) vào tháng 9/2023 đã đánh dấu bước chuyển lớn về hệ thống công nghệ thông tin và là nền tảng chính cho hàng loạt các dự án trọng điểm: Số hóa trên 60% các sản phẩm truyền thống, phát triển các tính năng mới đột phá, khác biệt trên BIDV SmartBanking; ngân hàng cũng đưa BIDV Home trở thành ứng dụng all-in-one với hệ sinh thái vay online toàn diện và BIDV trở thành ngân hàng quốc doanh đầu tiên triển khai cấp tín dụng trên tất cả các nền tảng kênh số với quy trình thẩm định, phê duyệt tín dụng bán lẻ được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống RLOS.

Bên cạnh chú trọng phát triển hệ sinh thái sản phẩm số, BIDV cũng tập trung nâng tầm trải nghiệm khách hàng vượt trội đa kênh liền mạch với các tính năng có hàm lượng công nghệ cao.

Dấu ấn xứng tầm, đẳng cấp quốc tế

Nỗ lực thực hiện mục tiêu trở thành ngân hàng Top of mind Private Banking và tái định vị BIDV Premier với các dịch vụ dành cho khách hàng giàu có, năm 2023 BIDV đã ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược với Edmond de Rothschild - định chế tài chính hàng đầu về đầu tư trên thế giới - để song hành đem đến cho khách hàng cá nhân cao cấp tại Việt Nam cơ hội tiếp cận sử dụng dịch vụ tài chính với đẳng cấp toàn cầu.

Bên cạnh đó, BIDV cũng tập trung kiện toàn mô hình, mở rộng mạng lưới, triển khai danh mục sản phẩm dịch vụ chuyên biệt, đầy đủ, khác biệt với thị trường dành cho khách hàng cao cấp: Smart Advisory - Dịch vụ tư vấn chuyên biệt; Smart Financing - Giải pháp bất động sản cao cấp; BIC Smart Care - Bảo hiểm sức khỏe cao cấp...

Với những bước đi chiến lược, toàn diện và chuẩn mực tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, BIDV vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất lần thứ 9 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn tại Lễ trao giải “Excellence In Retail Financial Services Global Awards Ceremony 2024”./.