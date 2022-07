Bình Dương: Nhiều công ty bất động sản quảng cáo sai sự thật, mạo nhận tuỳ tiện

(TBTCO) - Thời gian qua, nhiều chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương như Công ty TNHH DCT Partners, Công ty TNHH đầu tư bất động sản An Phú Land, Công ty TNHH dịch vụ bất động sản và xây dựng Hoàng Nam đã tự tiện đặt tên dự án, làm sai lệch các vấn đề pháp nhân, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Dự án Charm City được quảng cáo trên website charmgroup.vn

Nhiều dự án sai lệch thông tin

Website chamgroup.vn giới thiệu, dự án Charm City (30 DT743C, khu phố Thống Nhất, Dĩ An, Bình Dương) được xây dựng trên tổng diện tích khuôn viên 5,2ha. Dự án gồm 3 blocks tòa tháp là Charm Sapphire, Charm Ruby và Charm Diamond với 2047 căn hộ cao cấp.

Thông tin đến báo chí, Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, qua rà soát dự án Khu liên hợp cao ốc Sóng Thần (còn quảng bá là Charm City) đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 31/7/2019.

Thế nhưng, tên dự án Charm City chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Dự án gồm: 4 khối công trình chung cư (A1, A2, B1, B4 và phụ trợ), nhà ở liền kề, hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, sân bãi, cây xanh, hồ bơi).

Nên tham khảo thông tin trên trang web của Sở Xây dựng Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật thông tin danh sách các dự án đủ điều kiện huy động vốn trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, địa chỉ: www.sxd.binhduong.gov.vn. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có thể tham khảo trên kênh thông tin này trước khi thực hiện giao dịch bất động sản tại các dự án.

Hiện nay, 3 khối chung cư đang triển khai xây dựng. Trong đó, Sở Xây dựng đã chấp thuận cho phép bán nhà ở hình thành trong tương lai tại chung cư A1, A2, chung cư B1 đã đưa vào khai thác sử dụng. Việc đặt tên thương mại dự án và các toà tháp là sai quy định.

Đối với Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (chủ đầu tư dự án Khu liên hợp cao ốc Sóng Thần), Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính số 73/QĐ-XPVPHC ngày 15/5/2020 và 2 lần áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 03/QĐ-KPHQ ngày 15/5/2020 và số 07/QĐ-KPHQ ngày 9/10/2020.

Tương tự, dự án Chung cư An Phú (được rao bán với tên Tecco Felice Homes) do Công ty TNHH đầu tư bất động sản An Phú Land làm chủ đầu tư, tọa lạc tại đường Lê Thị Trung, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Dự án Chung cư An Phú đã được cấp Giấy phép xây dựng số 2064/GPXD ngày 1/6/2022. Dự án chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật nhà ở, kinh doanh bất động sản và đã bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH đầu tư bất động sản An Phú Land do đã có hành vi đặt tên dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Một đơn vị cũng thực hiện hành vi sai phạm khác là Công ty TNHH dịch vụ bất động sản và xây dựng Hoàng Nam. Theo Sở Xây dựng Bình Dương, dự án khu nhà ở cao tầng Hoàng Nam do Công ty TNHH dịch vụ bất động sản và xây dựng Hoàng Nam làm chủ đầu tư (phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Việc tự ý đổi tên thành Honas Rsidence làm cho cơ quan chức năng kiểm tra theo tên mới này không có trong quy hoạch. Mặc dù trước đó, dự án khu nhà ở cao tầng Hoàng Nam đã được cấp Giấy phép xây dựng số 4377/GPXD ngày 27/12/2021. Dự án chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh

Nói về vấn đề này, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) cho rằng, việc các chủ đầu tư cung cấp thông tin sai lệch, là vi phạm tại khoản 13 Điều 6 Luật Nhà ở 2014 vì “cung cấp thông tin về nhà ở không chính xác, không trung thực, không đúng quy định, hoặc không đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Đồng thời, vi phạm tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 vì “không công khai, hoặc công khai không đầy đủ, trung thực thông tin về bất động sản”, làm cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn, bị lừa dối.

Cụ thể, theo Luật Nhà ở quy định tại Khoản 3 Điều 19 “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các khu vực trong dự án phải được đặt tên bằng tiếng Việt. Trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có nhu cầu đặt tên dự án bằng tiếng nước ngoài, thì phải viết tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước, viết tiếng nước ngoài sau. Tên dự án, tên các khu vực trong dự án phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định…”.

Qua rà soát, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn không có dự án mang tên Honas Rsidence

Còn theo luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản quy định, đối với bất động sản hình thành trong tương lai phải đáp ứng đủ điều kiện; có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

Ngoài ra, trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

Luật sư Bình cho hay, việc xử phạt về hành vi bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện, theo điểm a khoản 3 Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản như sau: Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 600 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định, hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định.