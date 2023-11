Chú trọng phát huy hiệu quả đầu tư cho an toàn thông tin mạng

(TBTCO) - Tại hội thảo “Định hướng an toàn thông tin cho tương lai số” vào sáng 15/11 do Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức, ông Trần Đăng Khoa - Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, thế giới đang thiếu khoảng 50% nhân lực về an toàn thông tin mạng.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Sơn Nam Theo ông Trần Đăng Khoa, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ với sự quyết tâm của Chính phủ và sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp. Ông Khoa cho rằng, đây là điều tất yếu chúng ta có thể cảm nhận được thông qua những thay đổi tích cực trong thời gian vừa qua. Xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số là mục tiêu to lớn mà đất nước ta đang hướng tới. Phân tích thêm về rủi ro an toàn thông tin trong môi trường số, ông Nguyễn Sơn Hải - Giám đốc Công ty An ninh mạng Viettel cho hay, theo thống kê, năm 2023, tình trạng lộ lọt dữ liệu có đến 12.000 tài khoản bị xâm nhập tại Việt Nam, trong đó, có khoảng 48.000 các bản ghi của các tổ chức và cá nhân được rao bán công khai. Về gian lận tài chính, các tổ chức ngân hàng, ví điện tử, các đơn vị sản xuất và bán lẻ thì có đến 58.000 tên miền đã được hacker sử dụng để lừa đảo người dùng nhằm gian lận, ăn cắp tài khoản và chiếm đoạt tài khoản để kiếm tiền. Theo lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các tổ chức, doanh nghiệp đã và đang chuyển đổi số, các hoạt động giao dịch điện tử với khách hàng hiện nay đang được thực hiện ngày càng nhiều. Ngày 10/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 96/TTg về phê duyệt Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Chiến lược nêu rõ quan điểm: An toàn, an ninh mạng là trọng tâm của quá trình chuyển đổi số, là trụ cột quan trọng tạo lập niềm tin số và sự phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên số, duy trì môi trường mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cũng lưu ý, để đảm bảo tốt cho các hoạt động giao dịch trên môi trường mạng, cần tuân thủ đúng luật, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn thông tin mạng vừa là bảo vệ doanh nghiệp. Tiếp đến, cần chú trọng phát huy hiệu quả đầu tư cho an toàn thông tin mạng; chú trọng giải quyết những nguy cơ tiềm tàng hoặc đã nằm sẵn trong hệ thống thông tin… “Mối nguy cực kỳ lớn mà chúng ta có thể thấy rất nhiều là từ đơn vị cỡ lớn và trung bình cho đến nhỏ đều rất lo lắng. Đó là tình trạng mã độc tống tiền, gây ra sự đình trệ của toàn bộ hoạt động của tổ chức một cách rõ ràng” - ông Nguyễn Sơn Hải nêu thực trạng.

Gia Cư