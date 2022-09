Chứng khoán hôm nay (6/9): VN-Index nhích tăng nhẹ, khối ngoại bán ròng 353 tỷ đồng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (6/9) tăng nhẹ nhưng vẫn trong xu hướng đi ngang sang phiên thứ 4 liên tiếp. Chỉ số VN-Index đang gặp khó ở vùng cản 1.286 điểm khi không có nhóm cổ phiếu lớn dẫn dắt. Tuy vậy, dòng tiền vẫn tìm được cơ hội đầu tư ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình.

Thị trường chứng khoán hôm nay (6/9) tiếp tục có thêm một phiên giằng co đi ngang, dù chỉ số VN-Index đóng cửa ở sắc xanh. Điểm tích cực là thanh khoản tăng trở lại ở mức khá, khi dòng tiền vẫn tìm được cơ hội đầu tư ở nhóm vốn hóa tầm trung.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +0,05 điểm lên 1.277,4 điểm. Trên thực tế, thị trường hôm nay là một phiên “xanh vỏ, đỏ lòng”, khi độ rộng nghiêng về bên bán, toàn sàn HOSE có 191 mã tăng, 261 mã giảm và 85 mã đứng giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Tương tự, chỉ số VN30 cũng nhích nhẹ +0,91 điểm (+0,07%) đạt 1.299,06 điểm. Ở rổ VN30 có 19 mã tăng, 9 mã giảm và 2 mã giữ tham chiếu. Trong khi nhóm midcap tiếp tục duy trì đà tăng sang phiên thứ 3 liên tiếp, thì nhóm Smallcap tiếp tục giảm nhẹ -0,3%.

Các cổ phiếu lớn hỗ trợ VN-Index phiên này là: BID (+1,39%), CTG (+1,07%), NVL (+0,74%), VRE (+1,81%), POW (+2,14%), … đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: VIC (-1,09%), HPG (-1,46%), BCM (-1,77%), GVR (-1,15%), DCM (-4,56%), …

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng +0,45 điểm (0,15%) lên 293,27 điểm. Toàn sàn HNX có 87 mã tăng, 100 mã giảm và 53 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm -0,14 điểm (-0,15%) xuống 91,64 điểm.

Tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường đạt 15.039 tỷ đồng, tăng 11% so với phiên trước. Trong đó, giá trị khớp lệnh sàn HOSE tăng 12,8% và đạt 13.118 tỷ đồng, cao hơn so với mức 11.626 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân 14.200 tỷ đồng của tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 538 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 580 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó. Khối ngoại phiên này bán ròng 353 tỷ đồng trên toàn thị trường./.