Sửa quy định ngay trong quý I để thúc đẩy giải ngân gói hỗ trợ lãi suất Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng yêu cầu xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành năm 2023. Đối với việc triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 31/2022/NĐ-CP trong quý I để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, thúc đẩy giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%. Trước đó, NHNN đã có Tờ trình 10/TTr-NHNN gửi Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Theo NHNN, có nhiều lý do khiến kết quả chương trình hỗ trợ lãi suất đạt thấp, trong đó có tâm lý e ngại các thủ tục hậu kiểm, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, quy định điều kiện vay là "có khả năng phục hồi" cũng khiến nhiều khách hàng khó đáp ứng do không có tiêu chí rõ ràng. Do đó, NHNN đề nghị sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Nghị định 31/2022/NĐ-CP theo hướng khách hàng có khả năng phục hồi là khách hàng “đáp ứng các điều kiện vay vốn” theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, tiêu chí “có khả năng phục hồi” là điểm nghẽn lớn nhất trong triển khai hỗ trợ lãi suất. “Đây là nội dung rất khó xác định cụ thể để có thể chứng minh được. Đồng thời, việc đưa ra tiêu chí này có thể gây ra tình trạng trục lợi chính sách. Do đó, bỏ tiêu chí này là phù hợp” - ông Nam nói. Bên cạnh đó, góp ý cho việc sửa đổi Nghị định 31/2022/NĐ-CP, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, một phần nguyên nhân của tình trạng khách hàng e ngại thủ tục hậu kiểm, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra là do các quy định về kiểm tra và giám sát tại Nghị định chưa thực sự rõ ràng. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định nguyên tắc hoạt động kiểm tra của NHNN và tổ công tác không chồng chéo, trùng lặp với các hoạt động thanh tra, kiểm tra khác, hạn chế tối đa chi phí, thời gian cho khách hàng.