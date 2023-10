Cục Thuế Bình Phước: Tăng cường chống thất thu thuế kinh doanh vận tải

(TBTCO) - Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay (10/10) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.069 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên cùng giờ hôm qua. trên thị trường thế giới đồng USD đã quay đầu giảm so với các loại tiền tệ khác, nhưng tăng so với đồng Euro.