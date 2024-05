“Cuộc chiến” nhà mẫu ở dự án Riverside Apartment kết thúc

(TBTCO) - UBND phường 8, quận 8, TP. Hồ Chí Minh vừa đề nghị chủ đầu tư chung cư Riverside Apartment tháo dỡ nhà mẫu trái phép. Phía Công ty ASC Sài Gòn cho biết, sẽ cam kết tự tháo gỡ công trình và bàn giao mặt bằng mà không yêu cầu hay khiếu nại gì. Đây được xem là hồi kết sau nhiều năm phản ánh của một nhóm cư dân và sự phân trần liên tục từ chủ đầu tư.

Nhà mẫu ở dự án Riverside Apartment bị một nhóm cư dân phản ánh nhiều năm sắp được tháo dỡ

Mới đây, UBND phường 8, quận 8, TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị chủ đầu tư dự án Riverside Apartment tháo dỡ công trình nhà mẫu tại địa chỉ 49C Lê Quang Kim. Thời gian dự kiến vào tháng 6/2024.

Được biết, chung cư cao tầng Riverside Apartment có tên thương mại là Diamond Lotus Riverside. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp ASC Sài Gòn (Công ty ASC Sài Gòn) làm chủ đầu tư và Phuc Khang Mitsubishi Corporation Holding (PKMC) là đơn vị phát triển.

Chung cư Riverside Apartment được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2018 đến thời điểm hiện nay (tháng 5/2024), đã hơn 6 năm, nhưng công trình tạm nhà mẫu ở Bờ Bắc Kênh Đôi vẫn tồn tại kéo dài mà không tháo dỡ. Việc này gây bức xúc cho một nhóm cư dân.

Phản hồi với phóng viên TBTCVN về vấn đề này, phía Công ty ASC Sài Gòn thông tin, nhà mẫu Riverside Apartment là công trình tạm, theo nguyên tắc, khi hoàn thành dự án sẽ được tháo dỡ và chủ đầu tư đã có thông báo cho cư dân về việc tháo dỡ khi cư dân mới chuyển vào sinh sống.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nhận được một số ý kiến của cư dân đề xuất giữ lại nhà mẫu, với 2 lý do: Cần một nơi để tổ chức hội họp, sinh hoạt cộng đồng và cần một khu vực tách biệt nhằm đảm bảo an ninh, không để người lạ vào cận trong khu vực nhà ở của cư dân. Vì vậy, chủ đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến các hộ dân. Kết quả, trong số 196 căn hộ tham gia khảo sát của khối nhà A, B và C thì có 159 căn hộ đồng ý giữ lại.

Trên cơ sở với đa số hơn 80% ý kiến đồng thuận đề nghị giữ lại, chủ đầu tư đã ban hành thông báo đến cư dân tại Thông báo số 1407/2021/TB- ASC ngày 14/7/2021 về việc giữ lại khu nhà điều hành.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng có sự xem xét kỹ lưỡng các vấn đề liên quan như dự án Bờ Bắc Kênh Đôi chưa thực hiện (chưa cần lấy mặt bằng), giữ lại sẽ thuận tiện trong tổ chức các lễ hội, hoạt động cộng đồng hoặc các hội nghị phục vụ cư dân hoặc như cho các cơ quan, đoàn thể địa phương sử dụng khi cần... Thực tế là trong thời gian vừa qua, nhà mẫu này đã được sử dụng để tổ chức nhiều sự kiện khác nhau phục vụ cộng đồng.

Đồng thời, nhà mẫu được duy trì không nhằm mục đích kinh doanh hoặc sử dụng vào mục đích riêng mà là nhằm phục vụ cho các hoạt động chung của cộng đồng, tạo điều kiện cho cư dân hội họp, văn nghệ, vận hành cho các mục đích phù hợp với chức năng chung.

Việc đơn khiếu nại cho rằng công trình nhà mẫu tồn tại trái phép là không thỏa đáng, trong khi việc giữ lại nhà mẫu dựa trên sự đề xuất và đồng thuận số đông của cư dân, hơn nữa, hàng tháng chủ đầu tư phải tự bỏ ra chi phí để duy trì.

Trên tinh thần cầu thị, Công ty ASC Sài Gòn luôn tuân thủ và tự nguyện chấp hành chủ trương của thành phố, hoàn toàn đồng thuận với chủ trương tháo dỡ công trình nhà mẫu ở Bờ Bắc Kênh Đôi để phục vụ cho dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường đã được chính quyền thông qua.