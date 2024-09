Đồng Tháp xuất siêu hơn 845 triệu USD trong 8 tháng

(TBTCO) - Kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2024 và 8 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Tháp đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Ước tính xuất siêu của địa phương này đạt hơn 845 triệu USD, trong đó tính riêng tháng 8/2024 ước đạt hơn 128 triệu USD.

Gạo là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh minh họa.

Theo Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp, ước tính trong tháng 8/2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp đạt gần 199,2 triệu USD, tăng 2,19% so với tháng trước, tăng 46,76% so với cùng kỳ, trong đó so với tháng trước thì khu vực kinh tế nhà nước tăng 2,37%, kinh tế tư nhân tăng 2,17% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,18%. So với cùng kỳ năm trước, khu vực kinh tế nhà nước chỉ bằng 75,05%, kinh tế tư nhân tăng 79,33% và kinh tế khu vực vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,48%.

Cụ thể trong các mặt hàng xuất khẩu chính có: thủy sản có giá trị xuất khẩu 2,22% (so với tháng trước) và sản lượng tăng 2,17%; gạo có giá trị xuất khẩu tăng 2,03% và sản lượng tăng 2,04%. So với tháng cùng kỳ năm trước, thủy sản có giá trị xuất khẩu tăng 3,15% và sản lượng tăng 8,05%; gạo có giá trị xuất khẩu tăng 112,69% và sản lượng tăng 148,57%.

Tính chung cho 8 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp đạt hơn 1,3 tỷ USD, tăng 28,46% (so với cùng kỳ năm 2023). Các mặt hàng có giá trị xuất tăng là gạo tăng 84,37%, bánh phồng tôm tăng 66,34%, sản phẩm may tăng 46,38%. Các mặt hàng có giá trị xuất giảm như thủy sản chế biến giảm 1,54%, hàng hóa khác giảm 11,09%.

Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp cũng cho hay, nhìn chung hoạt động xuất khẩu của địa phương trong 8 tháng đầu năm 2024 gặp nhiều thuận lợi, gạo và thủy sản tiếp tục là những ngành chủ lực đóng góp phần lớn kim ngạch xuất khẩu của Đồng Tháp.

Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 8 của địa phương này ước tính đạt hơn 71 triệu USD, tăng 2,32% so với tháng trước và tăng 22,0% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là xăng dầu, nguyên phụ liệu sản xuất tân dược và nguyên liệu và phụ liệu dệt may.

Uớc tính trong tháng 8, tỉnh Đồng Tháp đã nhập khẩu 51.173 tấn xăng dầu, với giá trị 38,6 triệu USD, tăng 2,16% so với tháng trước và bằng 171,63% cùng kỳ; nguyên phụ liệu sản xuất tân dược có giá trị nhập tăng 2,36% so với tháng trước nhưng chỉ bằng 86,71% cùng kỳ; nguyên phụ liệu dệt may, da dày có giá trị nhập tăng 3,17% so với tháng trước và tăng 4,86%; hàng khác có giá trị nhập tăng 2,28% so với tháng trước nhưng chỉ bằng 86,69% cùng kỳ.

Tổng kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Tháp ước đạt 523,9 triệu USD tăng 2,31% (so với cùng kỳ năm 2023).

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện trong 8 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Tháp ước tính xuất siêu 845 triệu USD, trong đó tính riêng tháng 8/2024 ước tính xuất siêu 128 triệu USD.