(TBTCO) - Trọng tâm của tháng 12 sẽ là những thông tin chi tiết hơn về chương trình phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022 - 2023 trong bối cảnh bức tranh vĩ mô quý IV có thể gặp nhiều thách thức. Dòng tiền vào chứng khoán rất năng động có thể bám sát vào các yếu tố này để tìm kiếm cơ hội.

Biến động ngắn hạn tạo cơ hội trong dài hạn

Tại mức giá đóng cửa ngày 3/12, SSI Research nhận thấy, động lực tăng ngắn hạn cho chỉ số VN-Index khá hạn chế nếu chỉ xét trên yếu tố lợi nhuận. Hệ số định giá P/E hiện tại (trượt 4 quý gần nhất) của VN-Index ghi nhận mức 17,1 lần ngang bằng mức P/E ước tính cho năm 2021 cho thấy triển vọng tăng trưởng lợi nhuận chung trong quý 4 đã chậm lại đáng kể so với các quý trước. Ước tính cho tăng trưởng lợi nhuận của nhóm cổ phiếu thuộc phạm vi SSI nghiên cứu (80% vốn hóa HOSE) hiện tại đang ở mức 10,9% so với cùng kỳ.

Với nhóm ngân hàng, theo SSI Research, các mảng hoạt động chính dự báo sẽ tiếp tục có sự hồi phục tốt so với mức thấp của quý III/2021 do giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Tuy nhiên, do nền tảng so sánh cao của quý IV/2020 nên mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân của cả nhóm so với cùng kỳ sẽ chỉ ở mức thấp trước áp lực dự phòng vẫn còn tương đối lớn và quy mô dư nợ tái cơ cấu tăng lên. Mặc dù vậy, chủ đề tăng vốn vẫn được quan tâm và tăng trưởng lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ vẫn tương đối tốt ở một số mã ngân hàng riêng lẻ.

Phần còn lại của thị trường, SSI Research cho biết, triển vọng tăng trưởng vượt trội hơn mặt bằng chung vẫn ghi nhận đáng kể ở một số ngành được hưởng lợi từ giá hàng hóa hoặc hoạt động xuất khẩu tăng mạnh như sắt thép, đường, phân bón, hóa chất, thủy sản hay cảng biển và logistics. Bên cạnh đó, tăng trưởng của các ngành chứng khoán và bán lẻ dự kiến cũng sẽ tích cực.

Theo đơn vị này, cập nhật số liệu tháng 11 vẫn cho thấy bức tranh vĩ mô vẫn đang tạo điều kiện thuận lợi cho kênh chứng khoán với lạm phát đang được kiểm soát, tỷ giá ổn định và chính sách tiền tệ duy trì nới lỏng. “Trọng tâm của tháng 12 sẽ là những thông tin chi tiết hơn về chương trình phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022 - 2023 trong bối cảnh bức tranh vĩ mô quý IV có thể gặp nhiều thách thức. Dòng tiền trên thị trường rất năng động có thể bám sát vào các yếu tố này để tìm kiếm cơ hội” – SSI Research nhận định.

“Đây là giai đoạn thích hợp để tích lũy cổ phiếu trong dài hạn. P/E năm 2022 nhóm cổ phiếu thuộc phạm vi SSI nghiên cứu (đại diện khoảng 80% vốn hóa HOSE) hiện đang ở mức 13,75 lần là mức rất hấp dẫn. Vì vậy, với sự xuất hiện của biến chủng Omicron, chúng tôi nhận thấy đó là rủi ro cho thị trường trong ngắn hạn, nhưng lại là cơ hội rất tốt cho thị trường trong dài hạn khi các hãng dược lớn đều khẳng định họ có thể sản xuất vắc-xin mới trong vòng 3 tháng, làm giảm thiểu khả năng các đợt “lock-down” kéo dài trên diện rộng như trước đây” – chuyên gia SSI Research nhấn mạnh.

VN-Index sẽ quay lại đỉnh cũ 1.511 điểm trong tháng 12

Về phân tích kỹ thuật, các chuyên gia của SSI Research cho biết, VN-Index điều chỉnh mạnh trong phiên cuối tuần 3/12 và lùi về ngưỡng 1.443,3 điểm. Theo quán tính, chỉ số có thể tiếp tục giảm để kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.423 điểm trước khi quay lại hướng lên vùng đỉnh cũ 1.511 điểm trong tháng cuối năm 2021. Vì vậy, nhà đầu tư có thể chờ đợi thị trường cân bằng sau khi kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.423 điểm và bắt đầu gia tăng tỷ trọng.

SSI Research cũng đưa ra danh sách khuyến nghị cho tháng 12/2021 gồm 12 cổ phiếu. Trong đó, ba cổ phiếu nhà băng được lựa chọn là HDB, OCB và VPB. Bên cạnh đó, HAH được khuyến nghị với kỳ vọng kết quả quý IV sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh cùng với tầm nhìn dài hạn giúp ổn định lợi nhuận cả trong tình huống giá cước vận tải đi xuống. SSI Research cũng lựa chọn HPG với dự báo kết quả kinh doanh quý IV tiếp tục đạt tăng trưởng hơn gấp đôi so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng của cả sản lượng và giá thép. Mảng bán lẻ SSI Research khuyến nghị 3 đại diện gồm FPT, REE và DGW.

Về mảng sản xuất, SSI Research cho rằng, DGC có khả năng ghi nhận lợi nhuận cao bất thường 1.400 tỷ đồng (+476%) trong quý IV nhờ giá bán photpho vàng cao đột biến cùng với việc sản lượng tăng trưởng tốt. Cũng hưởng lợi từ yếu tố giá bán, lợi nhuận DCM có thể tạo đỉnh trong quý IV với mức 773 tỷ đồng (+336%) nhờ giá bán ure cao kỷ lục. Cuối cùng, SSI khuyến nghị cổ phiếu VCG với đánh giá các dự án bất động sản sẽ bắt đầu đem lại lợi nhuận cho công ty kể từ năm 2022./.