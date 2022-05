Giá đất nền Bình Dương tăng mạnh dù lực cầu sụt giảm

(TBTCO) - Đầu năm 2022, nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại Bình Dương có dấu hiệu giảm sút, tuy nhiên thị trường vẫn ghi nhận sự tăng trưởng của một số phân khúc về mức giá hoặc mức độ quan tâm như chung cư, nhà phố cho thuê hay đất nền dự án.

Chung cư và nhà phố cho thuê gia tăng sức hút

Theo báo cáo Batdongsan.com.vn công bố ngày 19/5 về thị trường bất động sản tại Bình Dương trong 4 tháng đầu năm 2022 cho thấy, phân khúc cho thuê chung cư và nhà phố tại Bình Dương ghi nhận mức độ quan tâm tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lượng tìm thuê chung cư đã tăng 44% và tìm thuê nhà mặt phố tăng 18%.

Lượng quan tâm đến đất nền dự án và đất nền nói chung tại Bình Dương giảm sâu nhất, lần lượt ở mức 18% và 15%. Ảnh TL minh họa

Được xem là tỉnh sôi động nhất trong vùng vệ tinh TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương có tần suất nhập cư cao nhất Việt Nam, ở mức 200,4% với hơn 489.000 người nhập cư (theo số liệu thống kê năm 2019). Chính vì thế, Bình Dương có tỷ lệ người di cư phải thuê nhà cao nhất cả nước, ở mức 74,5%. Đầu năm 2022, khi xã hội đã dần thích nghi với dịch bệnh, Việt Nam mở cửa kinh tế, du lịch, các hoạt động ở khu công nghiệp, sản xuất bình thường trở lại, việc Bình Dương chứng kiến nhu cầu thuê căn hộ từ người nhập cư, người lao động và các chuyên gia tăng cao cũng là điều dễ hiểu.

Về giá cho thuê nhà tại Bình Dương, dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn ghi nhận phân khúc căn hộ trung cấp dao động từ 7 – 10 triệu đồng/căn 2 phòng ngủ mỗi tháng, phân khúc căn hộ cao cấp giá thuê hàng tháng từ 11 – 15 triệu đồng/căn 2 phòng ngủ. Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, tại Bình Dương có gần 80 dự án căn hộ, chiếm 30% trong tổng số dự án bất động sản tại đây.

Bên cạnh đó, có đến 35% dự án bất động sản tại Bình Dương là các dự án khu đô thị với các loại hình nhà phố, liền kề. Loại hình chung cư được ưa chuộng tại Bình Dương, nhưng loại hình nhà phố, liền kề cũng không hề hạ nhiệt. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang sản xuất, kinh doanh, không quá bất ngờ khi nhu cầu thuê nhà mặt phố để phục vụ các hoạt động này gia tăng tại Bình Dương.

Đất nền dự án tăng giá bất chấp lực cầu giảm

Báo cáo thị trường của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy lực cầu bất động sản tại Bình Dương có dấu hiệu giảm sút trong 4 tháng đầu năm 2022. Nhu cầu tìm mua các sản phẩm bất động sản toàn tỉnh giảm 14% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lượng quan tâm đến đất nền dự án và đất nền giảm sâu nhất, lần lượt ở mức 18% và 15%.

Lý giải cho giai đoạn trầm lắng này, các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản của Bình Dương không nằm ngoài ảnh hưởng của các biện pháp thắt chặt quản lý nhà đất gần đây, như việc ngân hàng tiếp tục siết tín dụng cho vay bất động sản, tăng cường kiểm soát đối với giao dịch bất động sản (hồ sơ đấu giá, thuế chuyển nhượng bất động sản), nhiều ngân hàng nâng lãi suất tiết kiệm để thu hút tiền gửi trong dân cùng với việc tâm lý doanh nghiệp, nhà đầu tư trở nên e dè hơn sau những vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như FLC, Tân Hoàng Minh.

Bất chấp những lực cản thanh khoản, mặt bằng giá rao bán đất nền tại 3 thành phố của Bình Dương vẫn tăng ở mức cao. Cụ thể, thành phố Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một có giá rao bán trung bình đất nền dự án trong 4 tháng đầu năm 2022 tăng lần lượt là 41%, 21% và 19% so với trung bình giá cả năm 2021. Trong khi đó, lượng tin đăng và lượt tìm mua đất nền dự án ở Dĩ An giảm 13% và 15%. Các chỉ số này của Thuận An cũng giảm lần lượt 3% và 27%. Còn thành phố Thủ Dầu Một giảm 16% lượng tin đăng và giảm 31% lượt quan tâm đất nền dự án.

Tại thị trường miền Nam, dữ liệu cũng cho thấy nhu cầu tìm mua bất động sản miền Nam trong 4 tháng đầu năm nay đã giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài Bình Dương, nhiều thị trường trọng điểm như Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu, Cần Thơ đều chứng kiến quan tâm bất động sản giảm từ 10% đến hơn 40%. Tây Ninh và Long An là hai tỉnh hiếm hoi chứng kiến mức độ quan tâm bất động sản tăng, ở mức 52% và 4%.

Tuy nhiên, thị trường vẫn có những điểm sáng đáng chú ý. Phân khúc bán biệt thự, liền kề (tăng 8%) và cho thuê chung cư (tăng 15%), cho thuê văn phòng (tăng 44%) là 3 loại hình có sự gia tăng đáng kể mức độ quan tâm trong 4 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021.

Đất nền dự án tại các tỉnh miền Nam (trừ TP. Hồ Chính Minh) gia tăng ổn định về lượng tin đăng và mặt bằng giá rao bán. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2022, lượng tin đăng, đại diện cho nguồn cung, tăng nhẹ gần 4% so với cùng kỳ năm trước, còn giá rao bán tăng gần 18% so với trung bình giá cả năm 2021./.