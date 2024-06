Hà Nội: Doanh thu từ du lịch tăng mạnh nhờ các tour mới, độc đáo

(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng cao, đưa doanh thu từ lĩnh vực này tăng so với cùng kỳ năm trước. Điều này khẳng định du lịch Thủ đô đang khởi sắc và là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn".

Hà Nội thu hút lượng lớn khách du lịch đó đây, là nơi hội tụ và hiện thân của văn hóa Việt Nam. Ảnh tư liệu

Thu từ du lịch tăng 23%

Số liệu mới nhất của Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, trong tháng 5/2024, tổng khách du lịch đến Thủ đô đạt 2,37 triệu lượt, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch đạt 9.194 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 11,55 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu 5 tháng từ du lịch đạt 45.856 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2024, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 14,05 triệu lượt khách, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Thực tế, rất nhiều sản phẩm du lịch của Hà Nội đang tạo dấu ấn riêng. Các sản phẩm du lịch như tour đêm tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, du khách phải đặt vé trước cả tháng. Cùng với đó, du lịch Thủ đô cũng đổi mới, tạo đột phá với chuỗi các hoạt động quảng bá du lịch gắn với giao lưu văn hóa, thu hút đối tượng khách du lịch có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.

Theo các chuyên gia, sở dĩ Hà Nội thu hút lượng lớn khách du lịch do Hà Nội là nơi hội tụ và hiện thân của văn hóa Việt Nam với những giá trị đặc sắc không nơi nào có được. Nơi đây có mật độ di tích lịch sử văn hóa hàng đầu cả nước với trên 6.000 di tích đã được xếp hạng, trong đó có nhiều di sản đã được UNESCO xếp hạng như di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, di sản văn hóa phi vật thể Lễ Hội Gióng…

Bên cạnh đó, Hà Nội còn có trên 1.200 di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia, nhiều di tích quốc gia đặc biệt hứa hẹn là điểm đến du lịch văn hóa lịch sử hàng đầu cả nước và khu vực châu Á. Với những giá trị văn hóa đó, trong những năm qua, Hà Nội luôn được du khách quốc tế bình chọn bậc nhất trong tất cả các điểm đến du lịch của cả nước và có thể xứng tầm cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu.

Xây dựng tour mới mang nét độc đáo riêng biệt

Năm 2024, ngành Du lịch Thủ đô phấn đấu đón 27 triệu lượt khách, tăng 9,2% so với năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 103,74 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2023. Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt 62%.

Về mục tiêu gia tăng lượng khách quốc tế, Hà Nội sẽ tập trung vào những thị trường trọng điểm như: Đông Bắc Á, châu Âu, Mỹ và từng bước khai thác hiệu quả các thị trường mới, tiềm năng như: Ấn Độ, các quốc gia Halal (theo đạo Hồi), Nam Mỹ, Australia…

Nhiều ý kiến cho rằng, muốn đạt được mục tiêu này, đòi hỏi TP. Hà Nội đẩy mạnh khai thác tiềm năng vốn có để xây dựng tour mới mang nét độc đáo, riêng biệt.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cũng cho biết, từ nay đến cuối năm 2024, Sở Du lịch tiếp tục tập trung xây dựng sản phẩm du lịch, hợp tác xúc tiến và phát triển thị trường. Trong đó, tiếp tục ưu tiên hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị quản lý điểm đến di sản, di tích văn hóa đầu tư, nghiên cứu xây dựng các tour, sản phẩm du lịch văn hóa trải nghiệm gắn với du lịch đêm trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa truyền thống. Xây dựng phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm mới gắn với di sản - di tích, làng nghề theo tuyến Trung tâm Hà Nội - Thanh Trì - Thường Tín - Phú Xuyên; tuyến Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hoà - Mỹ Đức...

“Hà Nội sẽ đẩy mạnh du lịch văn hóa, sinh thái gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Đây là những dòng sản phẩm mới hứa hẹn hấp dẫn khách quốc tế trong thời gian tới” - bà Đặng Hương Giang nhấn mạnh.

Khách quốc tế tăng hơn 56% so với cùng kỳ

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến Hà Nội đạt 1.917 nghìn lượt người, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ Hàn Quốc đạt 223 nghìn lượt, tăng 26,9%; Trung Quốc 206 nghìn lượt, gấp 2,2 lần; Mỹ 130,4 nghìn lượt, tăng 34,2%; Anh 113,6 nghìn lượt, tăng 59,3%; Pháp 103,8 nghìn lượt, tăng 76%; Nhật Bản 102,6 nghìn lượt, tăng 37%; Đức 75,8 nghìn lượt, tăng 66,5%; Malaysia 50,6 nghìn lượt khách, tăng 16,6%...