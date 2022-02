Hải quan Đà Nẵng thu ngân sách đạt hơn 700 tỷ đồng

(TBTCO) - Sáng mùng 1 Tết, tại cảng Cẩm Phả, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả phối hợp với Công ty Tuyển than Cửa Ông, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), đã rót trên 26.000 tấn than cho 2 tàu “xông cảng” đầu năm mới Nhâm Dần 2022.