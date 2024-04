Hội nghị AFMGM 11: Mở cửa hội nhập dịch vụ tài chính và thúc đẩy phát triển tài chính xanh

(TBTCO) - Chiều ngày 5/4/2024, tại Luang Prabang, Lào, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 11 và các hội nghị liên quan đã được tổ chức. Đoàn đại biểu Bộ Tài chính Việt Nam do Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các bộ trưởng và thống đốc ngân hàng trung ương đã nghe đại diện của Lào trình bày báo cáo cập nhật tiến độ các nhóm công tác triển khai sáng kiến, bao gồm: Phát triển thị trường vốn (CMD), Tự do hóa Dịch vụ tài chính (FSL), Tự do hóa tài khoản vốn (CAL), Khung Hội nhập Ngân hàng ASEAN (ABIF), Tài chính toàn diện (FINC), Hệ thống Thanh toán và Bù trừ (PSS) ; cập nhật về hợp tác tài chính bền vững ASEAN.

Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 11. Ảnh: Đức Minh

Các Bộ trưởng và Thống đốc đã ghi nhận các kết quả hợp tác trong việc thực hiện Lộ trình hội nhập tài chính tiền tệ ASEAN, trong đó đáng chú ý là các kết quả trong việc mở cửa hội nhập về dịch vụ tài chính và thúc đẩy phát triển tài chính xanh.

Phát biểu tại hội nghị AFMGM 11, đề cập tới nội dung hội nhập thị trường tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã thể hiện quan điểm, nguyên tắc của Việt Nam về đàm phán dịch vụ tài chính. Cụ thể: thị trường dịch vụ tài chính ASEAN cân bằng giữa mức độ mở với yêu cầu quản lý an toàn, ổn định; mở cửa thị trường trong ASEAN đạt được kết quả tốt, nhưng cũng đã có những dấu hiệu hết dư địa, chủ yếu do nguyên nhân về chênh lệch trình độ phát triển, năng lực giám sát quản lý; định hướng tiếp theo cần chú trọng hơn tới nâng cao năng lực thực thi cũng như quản lý giám sát, đảm bảo an toàn ổn định của thị trường.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Quang Dũng dự hội nghị AFMGM 11. Ảnh: Đức Minh

Đối với tài chính xanh, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, cần có thay đổi nhận thức về sự chuyển đổi của nền kinh tế sản xuất theo hướng xanh, yêu cầu có các bước đi kỹ thuật để chuẩn bị hệ sinh thái tài chính xanh để hỗ trợ chuyển đổi kinh tế.

Bộ trưởng lưu ý quá trình chuyển đổi xanh cần đảm bảo 4 yêu cầu về công bằng, ổn định, tin cậy và với chi phí hợp lý thì mới duy trì được vị thế của ASEAN là khu vực tăng trưởng cao, năng động sau khi chuyển đổi.

Trước đó, các bộ trưởng và thống đốc cũng đã có phiên thảo luận với các tổ chức tài chính quốc tế (IMF, ADB, AMRO) về tình hình kinh tế vĩ mô khu vực. Các bộ trưởng và thống đốc chia sẻ nhận định của các tổ chức quốc tế cho rằng khu vực ASEAN đang có xu hướng phục hồi, tuy nhiên mức độ không đồng đều ở các nước và các lĩnh vực kinh tế, lạm phát giảm nhưng vẫn chưa ổn định. Sự phục hồi của cầu nội địa vẫn sẽ là động lực chính cho tăng trưởng khu vực.

Trong thời gian tới, khu vực ASEAN vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là do tác động tài chính bất lợi từ căng thẳng địa chính trị, biến động giá cả hàng hóa toàn cầu và tăng trưởng kinh tế yếu hơn ở Trung Quốc. Các vấn đề mang tính cơ cấu khác, bao gồm biến đổi khí hậu, tốc độ số hóa nhanh và dân số già sẽ tiếp tục định hình sự phát triển kinh tế của khu vực ASEAN.

Các bộ trưởng và thống đốc nhất trí cần tiếp tục duy trì ổn định nợ công, củng cố tài khóa, áp dụng các chính sách vĩ mô thận trọng, duy trì không gian chính sách tài khóa và tiền tệ, đồng thời tiếp tục theo đuổi các mục tiêu cải cách cơ cấu và tăng trưởng bền vững.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng ghi nhận kết quả đạt được từ quá trình triển khai thực thi cam kết mở cửa thị trường tài chính cũng như từ các hoạt động đàm phán trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, các bước tiến trong Hệ thống phân loại tài chính bền vững ASEAN (ASEAN Taxonomy), áp dụng hệ thống tiêu chí và nguyên tắc đầu tư ASEAN (ACGF) vào Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN, Hướng dẫn tài chính chuyển đổi ASEAN.

Bộ trưởng đề nghị ASEAN cần định hướng các nhóm công tác và diễn đàn hợp tác liên quan về dịch vụ tài chính gắn kết giữa các vấn đề đàm phán, thực thi cam kết với năng lực thực thi, yêu cầu quản lý đảm bảo ổn định an toàn của thị trường tài chính, đồng thời tăng cường hợp tác tài chính xanh, tài chính chuyển đổi, không chỉ trong nội khối ASEAN mà cần có sự tham gia của các đối tác bên ngoài. Đặc biệt là các đối tác có năng lực về tài chính, để chia sẻ tiêu chuẩn về công cụ tài chính phù hợp với nhu cầu của họ, đồng thời hướng tới các cam kết cụ thể về tài chính xanh với điều kiện ưu đãi giành cho khu vực.

Các bộ trưởng và thống đốc ngân hàng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 28, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 11 và các hội nghị liên quan dưới sự chủ trì của Lào đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các nước thành viên đánh giá cao công tác tổ chức và chủ trì, điều hành hội nghị của Lào trong năm 2024.

Tại hội nghị AFMGM 11, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN đã thông qua tuyên bố chung.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 29, hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 12 và các hội nghị hợp tác tài chính ASEAN sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào năm 2025.