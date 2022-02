(TBTCO) - Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong thời gian 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (từ ngày 29/1-6/2/2022), các cục hải quan tỉnh, thành phố đã đảm bảo làm thủ tục thông quan hàng hóa cho 2.462 doanh nghiệp Việt Nam, cao 2,56 lần so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 83% so với dịp Tết 2021

Cụ thể, trong thời gian 9 ngày nghỉ tết, có 2.462 doanh nghiệp Việt Nam đã đăng ký 20,46 nghìn tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa (cao gần 2 lần so với dịp Tết năm 2021) tại 142 chi cục hải quan và tương đương (tăng 16 chi cục) thuộc 34 cục hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đạt 3,05 tỷ USD, tăng 83% so với dịp Tết năm 2021; trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 1,47 tỷ USD, cao gấp 2 lần, chiếm 48% tổng trị giá xuất nhập khẩu; trong khi đó nhập khẩu hàng hóa đạt 1,58 tỷ USD, chiếm 52% tổng trị giá xuất nhập khẩu, tăng 68%. Như vậy, trong dịp tết năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều hơn xuất khẩu hàng hóa.

Cán bộ hải quan hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Hải Anh

Đáng chú ý, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng hóa Việt Nam; Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Trong thời gian 9 ngày tết năm nay, hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu sang tất cả 109 nước, vùng lãnh thổ (trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 hàng hóa Việt Nam chỉ có mặt ở 80 nước, vùng lãnh thổ). Trong đó, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc với trị giá 400 triệu USD, chiếm 27,3% tổng trị giá xuất khẩu; tiếp theo là các thị trường: Hoa Kỳ với 347,6 triệu USD (chiếm 23,7%), Hàn Quốc với 86 triệu USD (chiếm 5,9%), Hồng Kông với 59 triệu USD (chiếm 4%), Nhật Bản với 41,8 triệu USD (chiếm 2,8%), ...

Thặng dư thương mại 0,68 tỷ USD

Cũng theo Tổng cục Hải quan, với kết quả trong những ngày nghỉ tết nêu trên, tính từ đầu năm đến hết ngày 6/2/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước sơ bộ đạt 61,85 tỷ USD, giảm 10,5% so với cùng thời gian năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt tổng trị giá gần 31,26 tỷ USD, giảm 12,7% so với cùng thời gian năm 2021 và nhập khẩu hàng hóa đạt tổng trị giá 30,59 tỷ USD, giảm 8,2%. Nguyên nhân do cả xuất khẩu, nhập khẩu từ đầu năm đến hết ngày 6/2/2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021 là Tết Âm lịch Tân Sửu 2021 không rơi vào thời gian này cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 6/2/2022, Việt Nam có thặng dư cán cân thương mại hàng hóa trị giá 0,68 tỷ USD.

Trong dịp Tết năm 2022 này, điện thoại, linh kiện điện thoại; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện được xuất nhập khẩu lớn nhất.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu bao gồm: nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện trị giá 631,3 triệu USD, chiếm 43%; tiếp theo là mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 398,6 triệu USD, chiếm 27,1%, mặt hàng máy móc, thiết bị đạt 87,7 triệu USD, chiếm gần 6%…

Như vậy, tổng trị giá xuất khẩu của 3 nhóm mặt hàng lớn nhất này này chiếm 76,1% tổng trị giá xuất khẩu. Trong khi đó, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt trị giá 799,4 triệu USD, chiếm ½ tổng trị giá nhập khẩu. Tiếp theo nhóm mặt hàng điện thoại, linh kiện điện thoại trị giá 242,9 triệu USD, chiếm 15,4%, nhóm mặt hàng máy móc thiết bị các loại trị giá 111,4 triệu USD, chiếm 7,1%… Như vậy, 3 nhóm mặt hàng lớn nhất này đã chiếm 72,5% tổng trị giá nhập khẩu trong dịp tết âm lịch năm nay.