Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vượt dự báo khi chi tiêu tiêu dùng cải thiện

Các số liệu chính từ dữ liệu kinh tế quý III của Trung Quốc: Sản lượng công nghiệp tăng 4,5% trong tháng 9 so với một năm trước đó, cao hơn mức ước tính trung bình là tăng 4,4%. Doanh số bán lẻ tăng 5,5% trong tháng 9; dự báo trung bình là 4,9%. Đầu tư tài sản cố định tăng 3,1% trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2022, thấp hơn mức dự báo trung bình là 3,2%. Đầu tư bất động sản giảm 9,1% trong 9 tháng đầu năm, thấp hơn dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp là 5% vào cuối tháng 9, cải thiện so với tháng 8.